Kars ve Ardahan'da Ulaşım Kesildi

Kars ve Ardahan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 90 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 2, Arpaçay'da 14, Digor'da 12, Sarıkamış'ta 8, Kağızman'da 17, Selim'de 17, Susuz ilçesinde de 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yapıyor.
Ardahan'da da yoğun kar ve tipi nedeniyle kent merkezine bağlı 5 köyün yolu kapandı.
