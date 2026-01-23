Kars'ın Kağızman ve Iğdır'ın Tuzluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar zaman zaman yoğun tipiye dönüşüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ın Kağızman ve Iğdır'ın Tuzluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kars ve Iğdır Yoluna Kar Engeli - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?