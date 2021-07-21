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Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi

21.07.2021 16:29

Libertadores Kupası'ndan elenen Boca Juniorslı oyuncular, polisle çatıştı. Penaltılarda elendikleri maçın ardından hakem ile rakip takım Atletico Mineiro'nun soyunma odasına girmeye çalışan Boca Juniorslı oyuncularını polis, göz yaşartıcı gaz ve sert müdahaleler kullanarak durdurabildi. Hakem odasının girişini kapatan futbolcuların yarattığı kargaşa sokaklara taşarken, polis olayları zor kullanarak dağıttı.

Libertadores Kupası son 16 turu rövanşında Atletico Mineiro ile Boca Juniors arasındaki karşılaşmasında büyük olaylar yaşandı.

Libertadores savaş kupası! Hakemleri rehin alan Boca Juniors'ın oyuncuları, polisle çatıştı

PENALTILARDA MİNEİRO GÜLDÜ

Brezilya'nın Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi, ilk maçta olduğu gibi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Atletico Mineiro, penaltılarda rakibini 3-1 mağlup ederek turu geçen taraf oldu.

Libertadores savaş kupası! Hakemleri rehin alan Boca Juniors'ın oyuncuları, polisle çatıştı

KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTILAR

Maç sırasında attıkları gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle yapılan incelemenin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Boca Juniorslı futbolcular ise maçın ardından öfkelerine hakim olamadı. Hakem odasına girmek isteyen oyuncular, kapıyı kırmak için çabaladıkları sırada güvenlik görevlileriyle çatıştı. Barikatları kullanan futbolcular hakemodasına girişi engelledi. Polis müdahalesiyle alan boşaltıldı.

Libertadores savaş kupası! Hakemleri rehin alan Boca Juniors'ın oyuncuları, polisle çatıştı

POLİS ZOR KULLANDI

Atletico Mineirolu oyuncuların soyunma odasına da girmeye çalışan Boca Juniorslı oyuncuları polis, göz yaşartıcı gaz kullanarak durdurabildi.

Libertadores savaş kupası! Hakemleri rehin alan Boca Juniors'ın oyuncuları, polisle çatıştı

OLAY SOKAKLARA TAŞTI

Futbolcuların başlattığı gerilim taraftarlara da sirayet etti. Taraftarlar sokakta polisle çatıştı, ortalık savaş alanına döndü.

KONSOLOSLUK DEVREYE GİRDİ

Ülke basınında yer alan haberlerde, Brezilya polisinin iki Boca Juniorslı oyuncuyu darp iddiasıyla gözaltına almak istediği, Arjantin Konsolosluğu yetkililerin devreye girmesiyle Boca Juniorslı futbolcuların emniyete götürülmeden stadı terk edebildiği belirtildi.

Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi

Copa Libertadores, Atletico Mineiro, Boca Juniors, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika Spor


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