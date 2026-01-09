Karşıyaka Adem\'i Maribor\'a Satışını Gerçekleştirdi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'nın Trabzonspor ve Fenerbahçe yönetimleriyle masaya oturup anlaşamadıktan sonra sürpriz gelişmeyle Acun Ilıcalı'nın hakim ortağı olduğu Slovenya temsilcisi Maribor'a satma kararı aldığı yıldız adayı Adem Yeşilyurt, transferiyle eski kulübüne de para kazandıracak. Karşıyaka, Adem'in satışından 600 bin euro, yani güncel kurla 30 milyon TL bonservis geliri elde ederken, bu rakamın 60 bin euro (3 milyon TL) tutarındaki kısmı 13 Ocak'ta 19 yaşına basacak genç futbolcunun eski kulübü Pınargücü SK'ya verilecek. Futbola 2018'de Bornova Belediyespor'da başlayan Adem, ardından Bornova'nın amatör altyapı kulüplerinden Pınargücü SK'ya geçti.

PINARGÜCÜ 60 BİN EURO ALACAK

Adem'i 15 yaşındayken şu an A takımda birlikte forma giydiği kuzeni Berat Şahin'le birlikte 2022'de altyapıya transfer eden Karşıyaka, genç oyuncuyu bu sezon henüz geçen ay 8 Aralık'ta profesyonel yaptı. Adem profesyonel olurken eski kulüplerinden Bornova Belediyespor'dan feragatname alan Karşıyaka yönetimi, Pınargücü'ne ise gelecekteki bonservisinden yüzde 10 pay sözü verdi. Slovenya ekibinden resmi sözleşmeyi bekleyen Kaf-Kaf, genç yıldız adayının Maribor'a transferinden 540 bin euro kazanırken, 60 bin euro Pınargücü'nün olacak. Yeşil-kırmızılı kulüp sözleşme gereği sezon sonuna kadar takımda kalacak Adem ileride başka bir kulübe satılırsa bonservis gelirinin yüzde 40'ına sahip olacak. Adem, Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki kulübü Hull City'e giderse ise Karşıyaka transferden 2,5 milyon euro bonservis kazanacak.

MİLLİ HEYECAN YAŞAYACAK

U19 Milli Takımı'nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların kadrosuna davet edilen Adem, pazar günü saat 13.00'te oynanacak karşılaşmada şans bulursa ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek. Genç futbolcu ay-yıldızlı ekiple kampta olduğu için Karşıyaka'nın pazar günü Afyonspor deplasmanda oynamayacak. Sağ kanat oyuncusu Adem, Karşıyaka'da ilk 11'de forma giydiği 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynamıştı.

TRANSFER YASAĞI AÇILIYOR

Karşıyaka, geçen 2 sezon takımda forma giyen eski futbolcularından Cenk Ahmet Alkılıç'ın faizleriyle birlikte 950 bin TL'yi aşan alacağı nedeniyle gelen transfer yasağını kaldırıp yeni transferlerine lisans çıkaracak. Cenk Ahmet'le görüşen yönetim oyuncunun alacağını Eski Başkan Azat Yeşil ve Başkan Aygün Cicibaş'ın kulüpten mali katkısıyla yatıracak. Kaf-Kaf yeni transferleri Yakup Arda Kılıç ve Cumali Turhan'ın lisanslarını pazar günü Afyonspor deplasmanına yetiştirecek.

MUSTAFA BAŞMAN YASI

Karşıyaka'nın eski yöneticilerinden Mustafa Başman, bir süredir tedavi gördüğü lösemi nedeniyle hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede geçen hafta entübe edilen Başman kurtarılamadı. Karşıyaka'da uzun yıllar yelken şubesinde ve futbol şubesinde yöneticilik yapan Başman'ın cenazesiyle ilgili program netleşmedi.