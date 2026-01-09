Karşıyaka Adem'i Maribor'a Satışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karşıyaka Adem'i Maribor'a Satışını Gerçekleştirdi

Karşıyaka Adem\'i Maribor\'a Satışını Gerçekleştirdi
09.01.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'u Slovenya'nın Maribor kulübüne satarken, Pınargücü SK'ya da pay verecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'nın Trabzonspor ve Fenerbahçe yönetimleriyle masaya oturup anlaşamadıktan sonra sürpriz gelişmeyle Acun Ilıcalı'nın hakim ortağı olduğu Slovenya temsilcisi Maribor'a satma kararı aldığı yıldız adayı Adem Yeşilyurt, transferiyle eski kulübüne de para kazandıracak. Karşıyaka, Adem'in satışından 600 bin euro, yani güncel kurla 30 milyon TL bonservis geliri elde ederken, bu rakamın 60 bin euro (3 milyon TL) tutarındaki kısmı 13 Ocak'ta 19 yaşına basacak genç futbolcunun eski kulübü Pınargücü SK'ya verilecek. Futbola 2018'de Bornova Belediyespor'da başlayan Adem, ardından Bornova'nın amatör altyapı kulüplerinden Pınargücü SK'ya geçti.

PINARGÜCÜ 60 BİN EURO ALACAK

Adem'i 15 yaşındayken şu an A takımda birlikte forma giydiği kuzeni Berat Şahin'le birlikte 2022'de altyapıya transfer eden Karşıyaka, genç oyuncuyu bu sezon henüz geçen ay 8 Aralık'ta profesyonel yaptı. Adem profesyonel olurken eski kulüplerinden Bornova Belediyespor'dan feragatname alan Karşıyaka yönetimi, Pınargücü'ne ise gelecekteki bonservisinden yüzde 10 pay sözü verdi. Slovenya ekibinden resmi sözleşmeyi bekleyen Kaf-Kaf, genç yıldız adayının Maribor'a transferinden 540 bin euro kazanırken, 60 bin euro Pınargücü'nün olacak. Yeşil-kırmızılı kulüp sözleşme gereği sezon sonuna kadar takımda kalacak Adem ileride başka bir kulübe satılırsa bonservis gelirinin yüzde 40'ına sahip olacak. Adem, Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki kulübü Hull City'e giderse ise Karşıyaka transferden 2,5 milyon euro bonservis kazanacak.

MİLLİ HEYECAN YAŞAYACAK

U19 Milli Takımı'nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların kadrosuna davet edilen Adem, pazar günü saat 13.00'te oynanacak karşılaşmada şans bulursa ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek. Genç futbolcu ay-yıldızlı ekiple kampta olduğu için Karşıyaka'nın pazar günü Afyonspor deplasmanda oynamayacak. Sağ kanat oyuncusu Adem, Karşıyaka'da ilk 11'de forma giydiği 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynamıştı.

TRANSFER YASAĞI AÇILIYOR

Karşıyaka, geçen 2 sezon takımda forma giyen eski futbolcularından Cenk Ahmet Alkılıç'ın faizleriyle birlikte 950 bin TL'yi aşan alacağı nedeniyle gelen transfer yasağını kaldırıp yeni transferlerine lisans çıkaracak. Cenk Ahmet'le görüşen yönetim oyuncunun alacağını Eski Başkan Azat Yeşil ve Başkan Aygün Cicibaş'ın kulüpten mali katkısıyla yatıracak. Kaf-Kaf yeni transferleri Yakup Arda Kılıç ve Cumali Turhan'ın lisanslarını pazar günü Afyonspor deplasmanına yetiştirecek.

MUSTAFA BAŞMAN YASI

Karşıyaka'nın eski yöneticilerinden Mustafa Başman, bir süredir tedavi gördüğü lösemi nedeniyle hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede geçen hafta entübe edilen Başman kurtarılamadı. Karşıyaka'da uzun yıllar yelken şubesinde ve futbol şubesinde yöneticilik yapan Başman'ın cenazesiyle ilgili program netleşmedi.

Kaynak: DHA

Adem Yeşilyurt, Karşıyaka, Slovenya, Maribor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Adem'i Maribor'a Satışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
Fahiş aidat artışlarına fren Yeni düzenlemede sona gelindi Fahiş aidat artışlarına fren! Yeni düzenlemede sona gelindi
Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı Adem Yeşilyurt’un yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:49:58. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Adem'i Maribor'a Satışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.