Karşıyaka camiasından şirket açıklaması

Kongre tarihinin netleşmesini bekleyen Karşıyaka'da, 3'üncü Lig'de üst üste 4'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanan futbol şubesini şirketleştirerek, 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırmak için harekete geçen camianın önde gelen isimleri, 1912 Karşıyaka Derneği aracılığıyla resmi açıklamayı yaptı.

Karşıyaka 1912 Yatırımlar ve Sportif Hizmetler adıyla anonim şirketi kurmak için çalışmaların başladığını duyuran yeşil-kırmızılıların 105 imzalı bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

Türkiye 'nin en köklü, en eski kulüplerinden biri olan Karşıyaka Spor Kulübü için spora, İzmir 'e, yeşil kırmızı renklere gönül vermiş birçok isim kulübümüzü, özellikle de futbolu yeniden yapılandırmak için bir araya geliyoruz. Karşıyaka 1912 Yatırımlar ve Sportif Hizmetler başlığında bir Anonim Şirket kurmak için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu büyük camiaya hizmet etmek aşkıyla hareket edecek bu şirket Karşıyaka'ya gönül veren herkese açık olacaktır. Bu adımlar atılırken, Karşıyaka Spor Kulübü'müz ve KSK'ye her zaman büyük katkılar veren, sponsorumuz Yaşar Holding her aşamada bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmeye devam edilecektir. Karşıyaka Spor Kulübü'nün ağabeyi, her zaman yanımızda olan Selçuk Yaşar 'ın 90'ların sonunda hayali olan şirketleşmeyi bu açıdan önemsiyoruz.Birlik beraberliğimizin artması, Karşıyaka'nın eski günlerde olduğu gibi özellikle de futbolda istikrarlı sonuçlar alabilmesi ve Türk sporuna hizmet edebilmesi için şirketleşmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Şirketle ilgili ana sözleşmeleri hazırlarken dünyadaki iyi ve doğru modelleri inceliyor, Karşıyaka'ya en uygun metnin hazırlanması için çaba gösteriyoruz.İsteğimiz ve arzumuz; genel bir kabulün aranması, grupların veya kişilerin öne çıktığı bir şirket yerine Karşıyaka camiasını dediğimiz ve Karşıyaka'ya gönülden bağlı olan herkesin burada yer alması, yer bulmasıdır. Bu konuda çok hassas ve titiz olduğumuzu kamuoyunun bilmesini isteriz. Kurulacak şirkette her Karşıyakalı büyük veya küçük sermaye katkıları ile yer alabilecektir. Kısa süreli başarılar yerine kalıcı ve uzun vadeli düşünen, stratejiler oluşturan, planlar yapan bir modeli kurguluyoruz.

Her gelişme, her adım şeffaf, açık ve izlenebilir olacaktır. Bu bir başlangıçtır. Kaf Sin Kaf için hayallerimiz büyüktür. Çakılan bu kıvılcım Karşıyaka'nın sokaklarında eski günlerde olduğu gibi meşalelerle sokak sokak dolaşacak, herkesin katkısıyla ve hep beraber olabilme fikriyle gelecek KSK'nin olacaktır. Bu girişimi, bu heyecanımızı Kaf Sin Kaf'ımızın faydasına sunmak temel amacımızdır. Önce birlik beraberlik diyoruz. Önce Karşıyaka diyoruz. Kulübümüzü seven, inanan, kalbi Karşıyaka için atan herkesi bu yeni oluşuma davet ediyoruz. Katılımlarınız bize güç katacaktır. Şimdilik aşağıda ismi geçen ve çok yakında isimleri sayfalar dolusu olacak Karşıyaka gönüllerini kurulacak şirketimize güç vermeye davet ediyoruz."