Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Çeşme'de Kampta

Karşıyaka Çeşme'de Kampta

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının hazırlıklarını 22 Aralık'tan bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, Çeşme'de kampa girecek.

Karşıyaka Çeşme'de Kampta, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının hazırlıklarını 22 Aralık'tan bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, Çeşme'de kampa girecek. Yeşil-kırmızılılar, basketbol takımının isim sponsoru Yaşar Holding'in desteğiyle Çeşme Altınyunus Otel'de kamp yapacak. Ligde 20 Ocak'ta oynanacak Van Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi başlatılan hatıra bileti kampanyasını sürdüren Karşıyaka'ya eski yöneticilerden Tayfun Yelkenbiçer'den de destek geldi. Yelkenbiçer, kampanya kapsamında 1100 adet bilet alırken yine eski yöneticilerden Mustafa Özçakar'ın da 500 bilet alacağı öğrenildi. Karşıyaka yönetiminin şimdiye kadar toplu olarak sattığı bilet sayısı 7 bine ulaştı.

İZVAK'TA TEMSİLCİ ÇELİKER

Bu arada Karşıyaka'nın İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndaki (İZVAK) temsilcisi Hakan Çeliker oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İZVAK'la birlikte yıllardır yapılamayıp ihalesi 2 kez iptal edilen yeni stat konusunda çalışan ve geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan temel atma aşamasında kalan stadın yapı kayıt belgesini alan Karşıyaka, inşaat ruhsatını da çıkarmaya çalışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın eski İlçe Stadı'nın yerine yapılacak statla ilgili yeni ihaleyi ruhsat alındıktan sonra açmayı planladığı öğrenildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:07 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Aralık, Çeşme, Karşıyaka, Spor
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