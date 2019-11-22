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Karşıyaka, Cizre deplasmanında Doğukan İnci'ye güveniyor!
6 saat önce
Önceki hafta Payasspor deplasmanında attığı 2 golle 2-1'lik zaferde büyük pay sahibi olan Doğukan, geçen hafta iç sahada oynanan Fethiyespor maçında ilk golde Hakan'a yaptığı asistle de 2-0'lık galibiyetin kilidini açtı.
Önceki hafta Payasspor deplasmanında attığı 2 golle 2-1'lik zaferde büyük pay sahibi olan Doğukan, geçen hafta iç sahada oynanan Fethiyespor maçında ilk golde Hakan'a yaptığı asistle de 2-0'lık galibiyetin kilidini açtı.
Bu sezon toplamda 4 gol kaydeden 20 yaşındaki forvet, "Benim gol atmamdan çok, takımın kazanması önemli. Cizre'de galibiyet serimizi 4 haftaya çıkarmak istiyoruz" mesajı verdi.
Bu arada Karşıyakalı taraftarlar takımlarını Cizre'de yalnız bırakmayacak.
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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:48
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