Son Dakika Haberleri: Karşıyaka, Cizre deplasmanında Doğukan İnci'ye güveniyor!
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Karşıyaka, Cizre deplasmanında Doğukan İnci'ye güveniyor!

6 saat önce

Önceki hafta Payasspor deplasmanında attığı 2 golle 2-1'lik zaferde büyük pay sahibi olan Doğukan, geçen hafta iç sahada oynanan Fethiyespor maçında ilk golde Hakan'a yaptığı asistle de 2-0'lık galibiyetin kilidini açtı.

Karşıyaka, Cizre deplasmanında Doğukan İnci'ye güveniyor!, System.String[]

Önceki hafta Payasspor deplasmanında attığı 2 golle 2-1'lik zaferde büyük pay sahibi olan Doğukan, geçen hafta iç sahada oynanan Fethiyespor maçında ilk golde Hakan'a yaptığı asistle de 2-0'lık galibiyetin kilidini açtı.


Bu sezon toplamda 4 gol kaydeden 20 yaşındaki forvet, "Benim gol atmamdan çok, takımın kazanması önemli. Cizre'de galibiyet serimizi 4 haftaya çıkarmak istiyoruz" mesajı verdi.


Bu arada Karşıyakalı taraftarlar takımlarını Cizre'de yalnız bırakmayacak.

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Fethiyespor, Cizre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:48 
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