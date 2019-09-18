Karşıyaka'da bakan kasapoğlu'yla stat zirvesi

KARŞIYAKA kurmayları, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'yla birlikte Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek, Karşıyaka Stadı'nın yapımına ilişkin son çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmeye Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Divan Kurulu Başkanı ve Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Fatih Diniz, Genel Sekreter Mehmet Yaya ile yönetici Kazım Türk katıldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede daha önce 2014 ve 2017 yıllarında 2 kez yapılan ihalesi açılan davalarla iptal edilip yeniden ihale aşaması beklenen Karşıyaka Stadı ile ilgili çalışmaların hızlandırılacağını müjdeleyen Bakan Kasapoğlu, Karşıyaka'nın yararına olacak her projede de üzerlerine düşen ne varsa yerine getirmeye hazır olduklarını aktardı.

Geçen yıl Karşıyaka yönetimini ağırlayan, şubat ayında ise kulübün Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Karşıyaka'nın içinde bulunduğu durum ve ihtiyaçlarına yönelik kendisine yapılan sunumu da dinleyerek notlar aldı. Toplantıda Bakan Kasapoğlu'nun da katılımıyla önümüzdeki günlerde stat ile ilgili bir zirve daha yapılmasına karar verildi. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Ankara'daki toplantının Karşıyaka'nın geleceği için büyük önem taşıdığını söyleyerek, "Sayın Bakanımız ile yaptığımız görüşme, oldukça verimli geçti. Karşıyaka Stadı'nın hayata geçmesiyle ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin istişarede bulunduk. Ayrıca Karşıyaka Spor Kulübü'nün içinde bulunduğu durumla ilgili de detaylı olarak bilgi verme fırsatı bulduk. Ankara'dan oldukça moralli döndük. Bakanımız, Karşıyaka Stadı'nın yapımına ilişkin çalışmaların hızlandırılacağını söyledi" dedi.

"Karşıyaka Stadı'nın yapımı, art niyetli itirazlar ve açılan davalar nedeniyle gecikti" diyen İlçe Başkanı Çiftçioğlu, "Ancak Karşıyaka Stadı'nın ilçemize kazandırılması için çalışmaktan bugüne kadar hiç vazgeçmedik. Bundan sonra da asla vazgeçmeyeceğiz. Karşıyaka'mızın eski günlerine dönmesi için stadımızın bir an önce hayata geçmesi büyük önem taşıyor. İnşallah bunu da en kısa süre içerisinde başaracağız" şeklinde konuştu. Toplantının gerçekleşmesi noktasında Milletvekili Alpay Özalan'a emekleri için teşekkür eden Çiftçioğlu, Alpay Özalan'ın Karşıyaka ve İzmir için büyük bir şans olduğunu bunu en iyi şekilde kentimiz adına değerlendireceklerini belirtti.

Toplantı ile ilgili görüşlerini aktaran Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise, "Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Alpay Özalan'a ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Sayın İsmail Çiftçioğlu'ya ilgileri ve sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum. Bakanımız, stat konusunda artık bir mutabakat sağlandığı için oldukça memnun oldu. Artık yalnızca ihale aşaması kaldı. Bunu hızlandırmak adına, Bakanımız ile birlikte rutin toplantılara devam edeceğiz ve ekim ayı içerisinde tekrar toplanacağız. Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'i de ziyaret ettik. Yine, uzun uzun ve detaylıca Karşıyaka'yı anlattık. Projelerimizin ilgiyle karşılanması oldukça sevindirici" dedi.

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