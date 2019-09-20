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Karşıyaka'da 'Gaziler Günü' kutlandı

1 saat önce

Karşıyaka Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi; 19 Eylül Gaziler Günü ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı verilişinin 98. yıl dönümünü anlamlı etkinliklerle kutladı.

Karşıyaka'da 'Gaziler Günü' kutlandı, System.String[]

Sabah saatlerinde Karşıyaka Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunan ve ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na karanfiller bırakan gaziler, akşam da coşkulu bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde Türk Bayrakları ile Karşıyaka Çarşı'dan geçiş yapan gazilere Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş da eşlik etti.

"BEN BİR GAZİ OĞLUYUM"

Kendisinin de bir gazi oğlu olduğun anlatan Başkan Tugay "Çok sevdiğim bir tanımla; "Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir." Kıbrıs Barış Harekâtı'nda yer almış Gazi Topçu Asteğmen Cemal Tugay'ın oğlu olarak, ben bu tanımı sevgili babamın gözlerinden okuyarak, duyduğu onuru hissederek büyüdüm. Bugün soluk alıp veriyorsak, şehitlerimizin ve gazilerimizin verdiği mücadelelere saygı göstermek, barış duygusunu benliğimizde, yurdumuzda ve yeryüzünde bir yaşam biçimine çevirmek zorundayız. En büyük gazimiz olan ve bu unvanı halkından alan Mustafa Kemal Atatürk ile tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi ve onlarla gurur duyan ailelerimizi saygı, sevgi ve en içten dileklerimle selamlıyorum" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:07 Kaynak: Bültenler
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