İzmir'in Karşıyaka ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Serhat Devrim Çağıl (23) idaresindeki 35 CMR 810 plakalı motosiklet, Yalı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle sürücü yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kontrollerde Çağıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cansız bedeni incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Karşıyaka'da motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?