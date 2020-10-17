Karşıyaka filede İzmirspor'la oynuyor

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezona evinde aldığı 3-1'lik Çanakkale Belediyespor galibiyetiyle başlayan lider Karşıyaka yarın derbide İzmirspor'a konuk olacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. İlk haftayı maç yapmadan geçiren Göztepe ise 16.00'da Balıkesir deplasmanında Edremit Belediye Altınoluk ile kozlarını paylaşacak.
- Kaynak: DHA
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