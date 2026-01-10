Karşıyaka, İBB Spor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 12 maçta 9 galibiyet alan 3'üncü sıradaki Karşıyaka yarın deplasmanda 11 müsabakada 8 galibiyet elde eden 5'inci basamaktaki İBB Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak 15'inci hafta mücadelesi saat 13.30'da başlayacak. Sezonun ilk yarısında rakibini iç sahada 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı takım deplasmanda da kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Karşıyaka'da yeni transfer Ezgi Uludağ'ın görev yapması bekleniyor.