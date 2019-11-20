Son Dakika Haberleri: Karşıyaka için fırsat haftası! Rakip deplasmanda Cizrespor...
Son Dakika Spor Karşıyaka için fırsat haftası! Rakip deplasmanda Cizrespor... - Son Dakika Spor

Karşıyaka için fırsat haftası! Rakip deplasmanda Cizrespor...

6 saat önce

Yeşil-kırmızılılar, maç fazlasıyla 7 puan önünde yer alan 28 puanlı lider Kocaelispor'un evinde 25 puanlı 2. sıradaki Esenler Erokspor'la karşı karşıya geleceği 14. haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Karşıyaka için fırsat haftası! Rakip deplasmanda Cizrespor..., System.String[]

Yeşil-kırmızılılar, maç fazlasıyla 7 puan önünde yer alan 28 puanlı lider Kocaelispor'un evinde 25 puanlı 2. sıradaki Esenler Erokspor'la karşı karşıya geleceği 14. haftayı kayıpsız geçmek istiyor.


Ligde 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Kaf-Kaf, deplasmanda ilk kez 2'de 2 yaparak dış saha karnesini düzeltmeyi amaçlıyor.


Teknik Direktör Soner Tolungüç, Cizre'den zaferle döneceklerine inandığını belirterek, "Zor bir deplasman olacak. İyi hazırlanıyoruz. Moralimiz yerinde. Kazanacak güçteyiz. Oyuncularım galibiyet için gerekeni yapacaktır. Üç puandan başka düşüncemiz yok" diye konuştu.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Kocaelispor, Esenler, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Premier Lig'e VAR güncellemesi geliyor
27-0 kazanılan maç sonrası Massimiliano Riccini kovuldu Manchester United, Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor! Lukas Podolski, Polonya'ya transfer olup dönerci açacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 21:32:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka için fırsat haftası! Rakip deplasmanda Cizrespor...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]