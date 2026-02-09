Karşıyaka'nın Düşüşü Devam Ediyor - Son Dakika
Spor

Karşıyaka'nın Düşüşü Devam Ediyor

Karşıyaka'nın Düşüşü Devam Ediyor
09.02.2026 12:11
Karşıyaka, Eskişehir Anadolu karşısında 1-1 berabere kalarak zirveden uzaklaştı; eleştiriler arttı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında haftalarca zirvede yer aldıktan sonra düşüşe geçen Karşıyaka'da Eskişehir Anadolu deplasmanında 1 puanı bahis soruşturmasında 3 ay ceza almasının ardından dün sahalara dönen Erhan Öztürk kurtardı. Düşme hattındaki rakibi önünde ilk yarıyı 1-0 yenik tamamlayan Kaf-Kaf'ta 3 aylık cezasını tamamlar tamamlamaz ikinci yarının başında Adem Yeşilyurt'un yerine oyuna dahil olan yıldız kanat oyuncusu 61'inci dakikada attığı şık golle takımına 1-1 beraberliği getirdi. Erhan gibi hak mahrumiyeti cezasını tamamlayıp 3 ay sonra takıma dönen Mücahit'in bu golün hemen ardından kaydettiği gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

DÜŞME HATTINDAKİ RAKİBE YİNE TAKILDI, SERİYE HASRET KALDI

Geçen iki sezonda deplasmanda mağlup olduğu zayıf rakibine bu sezon da diş geçiremeyen Karşıyaka, düşme hattındaki Eskişehir temsilcisi önünde kaybettiği puanlarla zirveden iyice uzaklaşırken ikincilik yarışında da geride kaldı. Sezonun ikinci yarısında hiç seri galibiyet alamayan, devrenin 5 maçını 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle geçip 10 puan yitiren İzmir temsilcisi liderlik ve ikincilikten sonra üçüncü sıradaki yerini de kaptırdı. Grupta bitime 10 hafta kala lider Kütahyaspor'un 12, ikinci Eskişehirspor'un 4 puan gerisine düşen Kaf-Kaf, son maçlarda 9'da 9 yapan Ayvalıkgücü'ne de geçildi. 43 puana ulaşan Balıkesir ekibi, 41 puanda kalan yeşil-kırmızılıları dördüncü basamağa itti.

ELEŞTİRİLER ARTTI, BASATEMÜR'E TEPKİ GELDİ

Sezona çok iyi başlayıp camiayı 8 yıl sonra 3'üncü Lig'den kurtulmak için umutlandıran Karşıyaka ikinci yarıda 5 maçta 10 puan kaybederken taraftarın tepkileri de arttı. Taraftarlar ilk kez daha önce amatörden keşfettiği birçok futbolcuyu vitrine çıkaran Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ü de yoğun şekilde eleştirmeye başladı. Karşıyaka ilk yarıda haftalarca lider olan takımdan ara transferde 7 profesyonel futbolcu gönderip yerlerine 3'ü amatör ligden 6 takviye yaptı. Kadro dışı bırakılan golcü Hamza geçen haftaya kadar sözleşmesi sürmesine ve takımın en yüksek maliyetli oyuncusu olmasına rağmen ikinci yarıdaki 4 maçta oynatılmadı. Amatörden gelen Hüseyin, Cumali gibi isimler direkt ilk 11'e monte edilirken, önce bahis soruşturmasında as futbolcuları ceza alan, sonra da yeni takviyeler ve cezalıların dönmesiyle uyum sorunu yaşayan Karşıyaka ikinci yarıda büyük düşüş yaşayıp zirveyi ıskaladı. Karşıyaka'nın zirvedeki Kütahyaspor'la arasındaki fark ikinci yarıda 2'den 12'ye çıktı.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

