Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın yüzünü altyapı güldürdü
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Karşıyaka'nın yüzünü altyapı güldürdü

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon ilk iki maçta umduğunu bulamayan Karşıyaka'nın futbolda yüzünü yine altyapısı güldürüyor.

Karşıyaka'nın yüzünü altyapı güldürdü, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon ilk iki maçta umduğunu bulamayan Karşıyaka'nın futbolda yüzünü yine altyapısı güldürüyor.
Yıllarca altyapıda suskun kaldıktan sonra yeni yapılanmasıyla geçen sezon başından bu yana başarılı bir çıkış yakalayan, U19 Ligi'nde Türkiye şampiyonluğunu finalde kaçıran Karşıyaka, bu sezon da ilk 2 haftadan gol yağmuruyla zirvelere ambargo koydu. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde Karşıyaka, ilk maçta Manisa FK'yı 2-0, ikinci hafta Uşakspor'u 8-1 yenerek liderliğe kuruldu. Yine Bölgesel Gelişim U17 Ligi'nde ilk hafta Manisa FK'yı 3-1'le geçen yeşil-kırmızılılar, bu hafta Bodrumspor'a deplasmanda 9 gol atıp liderliği kaptı.
U16'da Afyonspor'u 2-1 yendikten sonra dün Bodrumspor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, U15'te Afyonspor'u 5-1'le geçerek Bodrum'a 3-2 teslim oldu. Karşıyaka, İzmir Elit U14 Ligi'nde ise ilk maçta Denizspor'u 8-0 yendi. Altyapıda sezonun ilk 9 maçında 7 galibiyet alan Karşıyaka, 1 beraberlik elde edip yalnız 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Başarı kazandıkça destekçileri de artan futbol altyapıya son 2 yıldır büyük katkı vererek ayağa kaldıran isimlerden olan eski başkanvekili Gökhan Şensan, geçtiğimiz günlerde altyapı için camianın ileri gelenlerini yemekte ağırlayıp 500 kombine biletlik katkı sağladı. Eski başkan Cenk Karace de futbol altyapı takımlarına bu sezon forma reklamı vererek yanında olacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Manisa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:25 Kaynak: DHA
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