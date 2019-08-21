Karşıyaka potada yıldızlar topluluğu

Basketbol Süper Ligi'nde transferde 10'uncu imzayı uzun süredir peşinde olduğu A Milli Takım'ın NBA patentli pivotu Semih Erden'e attıran Pınar Karşıyaka, 22 milyon TL'ye yıldızlar topluluğu bir kadro kurdu. Lig ve FIBA Europe Cup'ta final için potada sezonun en iddialı kadrolarından birini oluşturan Kaf-Kaf, A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl aradan sonra yuvaya döndürmesinin ardından transferde birbirinden önemli isimlere imza attırdı. Yabancı olarak geçen sezon Virtus Bologna'da birlikte FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan guard Tony Taylor ve uzun forvet Amath M'Baye, Avrupa'da önemli kariyere sahip olan şutör guard Brandon Triche, son sezonu Euroleague'de geçiren Tony Crocker, ligin geçen sezonki yıldızlarından Jordan Morgan'ı alan Karşıyaka etkili yerli oyunculara da sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Anadolu Efes'te şampiyonluk yaşayan uzun forvet Metecan Birsen ile kısa forvet Onuralp Bitim, 2015'teki şampiyon kadrosundan guard Yunus Sonsırma ve uzun forvet Nusret Yıldırım'ın ardından NBA'de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formaları giyen, ligde Fenerbahçe'yle 3 şampiyonluğu bulunan Semih Erden'i de kadrosuna katan Kaf-Kaf, takımı tamamladı. Antrenör Ufuk Sarıca ile yenilerden Metecan ve Semih, A Milli Takım'la ay sonunda Çin'deki Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. M'Baye de Fransa Milli Takımı'nda yer alacak. Basketbolda Ufuk Sarıca önderliğinde 2012-2016 arasında yaşadığı başarıları tekrarlama hayaliyle bu sezon kesenin ağzını açan Karşıyaka yönetimi, takımın sponsor katkısı dışındaki maliyetini kombine bilet satışı ve forma ile saha içi reklamlardan tamamlamaya çalışacak.

KARŞIYAKA'DA SEMİH HEYECANI

Pınar Karşıyaka, Semih Erden transferini resmi sosyal medya hesabında ilginç bir ipucuyla paylaştı. Takımın resmi hesabından Semih'in daha önce paylaştığı, "Anladığınız kadarım işte.. Birazım, galibayım, sankiyim, belkiyim işte.." mesajı atıldı. Mesajın Semih'le ilgili ipucu olduğunu anlamayan yüzlerce kişi, yeşil-kırmızılıların resmi sayfasına birbirinden komik yanıtlar verdi. Kaf-Kaf, bu paylaşımın ardından Semih transferini duyurdu.





- İzmir