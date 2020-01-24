Karşıyaka son virajda

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4 sezondur süren transfer yasağını borçlu olunan futbolcu, kulüp çalışanı, antrenör ve teknik direktörlerden tek dönemlik muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka'nın ikna etmesi gereken birkaç isim kaldığı açıklandı. Genel Sekreter Mehmet Yaya, "Listeye sonradan eklenen isimlerle Futbol Federasyonu kanalıyla kulüpten alacaklı olan 112 isimden yaklaşık 100'ü muvafakatname vermeye ikna oldu. Diğer isimlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Kaf-Kaf'ta 2017-18 sezonunda 8 maçta görev yaptıktan sonra ayrılan teknik direktör Halim Okta ve yardımcıları Murat Ceylan ile Selçuk Tarakçı'nın alacaklarından feragat etmeye yanaşmadığı belirtildi. İkna olmayan eski futbolcular ve avukatlarıyla görüşerek tek dönemliğine alacaklarından feragat etmelerini isteyen Karşıyaka'nın önünde yasağı kaldırmak için 1 hafta kaldı. Ara transfer dönemi 31 Ocak Cuma akşamı sona erecek. Kaf-Kaf kadrosunu güçlendirmek için 7 gün içinde transferi açıp belirlediği futbolcularla sözleşme imzalamaya çalışacak.