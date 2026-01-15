Karşıyaka'ya Ömer Faruk ve Murat Arslan Müjdesi - Son Dakika
Karşıyaka'ya Ömer Faruk ve Murat Arslan Müjdesi

Karşıyaka'ya Ömer Faruk ve Murat Arslan Müjdesi
15.01.2026 18:11
Karşıyaka, Kütahyaspor maçı öncesi Ömer Faruk'un cezasının kalktığını ve Murat Arslan'la anlaştı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki şampiyonluk mücadelesinde cumartesi günü lider Kütahyaspor'la çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak zirve takipçisi Karşıyaka'ya iki müjde birden geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sezon başında Ankaraspor'da forma giydiği dönemde bahis hesabı olduğu gerekçesiyle 8 ay ceza alıp ligi başlamadan kapatan golcü Ömer Faruk Sezgin'in hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. Karar kulübe tebliğ edildi.

ÖMER FARUK'UN CEZASI KALKTI

Eylül ayı başında aldığı cezasında indirim yapılması için iki kez Tahkim Kurulu'na başvuran, futbolda bahis soruşturması kapsamında kendisiyle aynı durumda olan futbolcular 45'er gün ceza aldıktan sonra sahalara dönmek için umutlanan 26 yaşındaki golcüye Kütahyaspor maçı öncesi beklediği haber geldi. Haftalardır antrenman yaparak bekleyip Tahkim Kurulu'ndan umudunu yitirince memleketine dönen futbolcu yeniden İzmir'e çağırıldı. Karşıyaka, Ömer Faruk'un sahalara dönecek olmasıyla ara transferde golcü arayışını da durdurdu. Sezon başında transfer edilen golcü hiç forma giyemeden ceza almıştı.

BORNOVA 1877'DEN MURAT ARSLAN TAMAM

Yeşil-kırmızılı kulüp, ara transfer döneminde Bornova 1877'den 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Arslan'la da anlaşmaya vardı. Son 4 sezondur İzmir ekibinde görev yapan 27 yaşındaki futbolcu takıma katılıp antrenmana çıktı. Yarın sözleşme imzalayacak Murat, Kütahyaspor maçında forma giyebilecek. Murat Arslan, İzmir'de Altınordu altyapısında yetişmişti. Karşıyaka ara transfer döneminde transfer yasağını Eski Başkan Azat Yeşil ve yönetimin katkısıyla açıp 3'e amatör ligden 4 takviye yapmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Murat Arslan, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

