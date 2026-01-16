Karşıyaka Zirve Sınavında - Son Dakika
Karşıyaka Zirve Sınavında
16.01.2026 11:20
Karşıyaka, lider Kütahyaspor'u ağırlayarak şampiyonluk için kritik bir maça çıkıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon başından beri zirve mücadelesi veren Karşıyaka yarın lider Kütahyaspor'u şampiyonluk yarışındaki hayati öneme sahip sınavda ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi Karşıyaka taraftarları için normal tribün biletleri 100 ile 300 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, yeşil-kırmızılı yönetim konuk Kütahya taraftarları için kale arkası deplasman tribünü biletlerini 3550 TL olarak açıklamıştı.

Ligde ikinci yarıya Afyonspor deplasmanındaki golsüz beraberlikle başlayan Karşıyaka 37 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon tek mağlubiyetini sezonun ilk yarısında Kaf-Kaf'tan alan, ardından çıktığı 14 maçın 12'sini kazanıp 2 beraberlik elde eden Kütahyaspor ise 41 puanla yeşil-kırmızılı ekibin 4 puan önünde lider durumda. Karşıyaka bu maçı kazanırsa zirvede puan farkını 1'e indirerek rakibinin ensesine tekrar yapışacak. Yasin, Tunay, Harun ve Hıdır'ın hak mahrumiyeti cezalarının ikinci yarıda bittiği Kaf-Kaf'ta U19 Milli Takımı'ndan dönen Adem ve cezası biten Alpay da takıma katılacak.

Kaynak: DHA

