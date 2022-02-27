Karslı kadınların onardığı ahşap ve taş evler yabancı turistleri de ağırlıyor - Son Dakika

Kars'ın Selim ilçesinde kadınların el ele vererek turizme kazandırdığı Koşapınar köyündeki ahşap ve taş evler, kente gelen yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Selim ilçesi Koşapınar köyündeki kadınlar, yörede Doğu Ekspresi ile ivme kazanan kentin tanıtımına katkı sunmak ve köy hayatı ile kültürlerini tanıtmak amacıyla "Çiftlik Turizmi" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda köydeki eski taş ve ahşap evleri onarıp, bahçelerine asırlık tarım aletlerini de yerleştiren kadınlar, yıllar önce kullanılan eşyalarla süsledikleri köy evlerinde ağırladıkları turistleri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Kadınların hazırladığı köy kahvaltısından yiyerek şehir hayatından uzakta güzel vakit geçiren ziyaretçiler, köyde ata sporu olan atlı cirit gösterisini izleme ve ata binme fırsatı da buluyor.

ABD'den gelen Walker Tanner, AA muhabirine, ikinci kez geldiği Kars'ta insanları çok sevdiğini, taş evlerde de güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Türkiye'deki köy yapılarını beğendiklerini ve tatillerinde zaman zaman bu köylerde kaldıklarını anlatan Tanner, şöyle konuştu:

"Sarıkamış'ta kayak yaptık, dağ yürüyüşleri gerçekleştirdik. Kars'ta gezilip görülecek çok yer var ama her şeyden evvel insanı çok güzel. Genel anlamıyla biz Türkiye'nin köy yapılarını çok seviyoruz. Buradaki evler yapılırken en ince detaya kadar düşünülmüş. Kahvaltılar harika, Kars'ın peynirleriyle, balıyla çok güzeldi. Kaz ve yanında pilav yedik. Buradaki köyün karşısında tepelere tırmandık. Hepsi çok hoşumuza gitti."

Tanner'in oğlu Tyree Tanner de Sarıkamış'ta kayak yapmayı çok sevdiğini belirterek, "Sarıkamış'ta kayak yapmak güzel bir tecrübeydi. Burada tanışacağınız insanlar, hayatınızdaki en kibar ve en içten insanlar. Onlarla burada kurduğum arkadaşlıkları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda'dan gelen Erhan Esen de köy hayatını yaşamak için taş evlerde kaldıklarını ifade etti.

Hollanda'da bu sene kar yağmadığını aktaran Esen, "Buraya gelerek kar da görmüş olduk. Sarıkamış kayak merkezine gittik, daha sonra konaklamak için buraya geldik. Harika bir yer, çok rahat uyuduk." dedi.

Taş evleri işleten kadınlardan Nermin Anlı ise yabancı turistlerin taş evleri çok sevdiğini dile getirerek, "Gelen misafirlere kahvaltı, konaklayan misafirlere yemek yapıyorum. Gelen turistlerin isteğine göre kaz, bulgur pilavı, evelik, ısırgan çorbası isteğe göre yoğurtlu çorba yapıyoruz, bunlar çok beğeniliyor. Buraya birçok yabancı turist geliyor. Fotoğraf çekiyorlar, buraya çok ilgi duyuyorlar." diye konuştu.