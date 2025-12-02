Kartal Adalet Sarayı'nda Kavga - Son Dakika
Kartal Adalet Sarayı'nda Kavga

Kartal Adalet Sarayı\'nda Kavga
02.12.2025 16:27
Kartal Adalet Sarayı\'nda Kavga
Haber Videosu

İki aile arasında çıkan kavgada bir kadın saçlarından sürüklendi, vatandaşlar müdahale etti.

Kartal Anadolu Adalet Sarayı önünde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sırasında, taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı ve bir kadın saçından sürüklendi. Olayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.

ADLİYE ÖNÜNDE TEKME VE YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Olay, Kartal Anadolu Adliyesi önünde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, adliyenin otopark kısmında iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönerken, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

KADINI SAÇLARINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

Bu sırada bir vatandaş öfkeli kalabalığın arasında kalarak uzun süre boyunca yumruklandı. Kavga esnasında bir kadın da, başka bir kadın tarafından saçlarından tutularak yerlerde sürüklendi. Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından güçlükle ayrıldı.

Kaynak: İHA

