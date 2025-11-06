Kartal Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Maker Atölyeleri

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, çocukların bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasını desteklemek amacıyla Makina Hangar'da yenilikçi "Maker Atölyeleri" düzenleyecek. Atölyelere katılan çocuklar; robotik, 3D tasarım, mühendislik uygulamaları ve yaratıcı üretim alanlarında deneyim kazanacak.

Kartal Belediyesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Genix, FESTO ve 3DFI (3D Printer Solutions) iş birliğinde düzenlenecek program süresince her öğrenci bir seansa katılım sağlayabilecek. Kontenjanlar sınırlı tutulurken, atölyeler ilkokul ve ortaokul grupları için ayrı olarak gerçekleştirilecek.

Yaş gruplarına göre planlanan eğitimlerde öğrenciler; 3D kalemlerle tasarım yapacak, biyonik balık modelleri oluşturacak, 3D yazıcı teknolojileriyle tanışacak ve mühendislik temelli uygulamalarla üretim süreçlerine katılacak.

Program tarihleri ve içerikleri

9 Kasım Pazar günü - Biyonik Robotlar/Biyonik Balık Yapı Atölyesi

Doğadan ilham alan mühendislik uygulamalarıyla, çocuklar kendi biyonik balıklarını tasarlayacak ve hareket ettirecekler.

İlkokul: 09.30 – 12.00

Ortaokul: 13.00 – 15.30

11 Kasım Salı günü - 3D Kalem ile Tasarım Atölyesi

Katılımcılar 3D kalemlerle kendi tasarımlarını oluşturarak, yaratıcılıklarını gerçeğe dönüştürecek.

İlkokul: 09.30 – 10.30/11.00 – 12.00

Ortaokul: 13.00 – 14.00/14.30 – 15.30

11–12–13–14 Kasım - Çocuk Bilim ve Mühendislik Koridoru Atölyeleri (Yaş gruplarına göre)

Yaş gruplarına göre hazırlanan özel atölyelerde; bilim, teknoloji ve mühendislik deneylerle buluşacak.

-1–2. Sınıflar: 09.30 – 10.30

-3–4. Sınıflar: 10.45 – 11.45

-5–6. Sınıflar: 13.00 – 14.00

-7–8. Sınıflar: 14.15 – 15.15

12 Kasım Çarşamba günü - 3D Tasarım Atölyesi

Öğrenciler, 3D yazıcı teknolojisiyle kendi özgün fikirlerini gerçeğe dönüştürecek.

İlkokul: 09.30 – 12.00

Ortaokul: 13.00 – 15.30

Katılım için ön kaydın gerekli olduğu programa ilişkin detaylı bilgiye, 'www.kartal.bel.tr' adresinden ulaşılabilecek.