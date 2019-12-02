Kartal Belediyesi'nden engelsiz yaşam festivali

Kartal Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler ve aileleri için "Engelsiz Yaşam Festivali" düzenliyor.



Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü engelli bireylerin; sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında entegrasyonunu sağlamak ve engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik organize etti.



Saat 12.30'da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünden Kartal Meydanı'na doğru yapılacak olan 'Engelsiz Kartal Yürüyüşü' ile başlayacak olan Engelsiz Yaşam Festivali, saat 13.00'da Kartal Meydanı'nda Ata'ya çelenk sunumu ile devam edecek. Çelenk töreninin ardından ise Türk Özgün Müziği'nin sevilen sesi Onur Akın ve İşitme Engelliler Orkestrası sahne alacak. Avrupa Engelli Dans Şampiyonu Mehmet Sefa Öztürk'ün dans gösterisiyle devam edecek olan etkinlikler kapsamında, işaret diliyle söylenecek şarkılar, dans gösterileri, ritim ve perküsyon performansı, Bilal Göregen konseri ve halk oyunları da "Kartal Engelsiz Yaşam Festivali"ne renk katacak.



Engelsiz bir kent oluşturarak, Kartal'a artı değer katmak için engelli bireyler ile birlikte çalıştıklarını, hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaları onlarla birlikte ilçeye kazandıracaklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 3 Aralık'ta gerçekleşecek Engelsiz Yaşam Festivali'ne tüm vatandaşları davet etti. - İSTANBUL