Kartal Belediyesi'nden kadınlara

Kartal Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve kadınların sahip olduğu hakları anlatmak için bir panel düzenledi.



Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Mor Dayanışma Grubu'nun girişimi ile Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde 6284 Sayılı Aileyi Koruma ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un maddeleri anlatıldı ve kadınların bu konuyla ilgili soruları yanıtlandı.



Sosyal Hizmet Uzmanı Cemile Baklacı, Mor Dayanışma Üyesi İrem Kayıkçı ve Av. Aylin Mert'in konuşmacı olarak katıldığı panele çok sayıda vatandaş da katılım sağladı.



Yaklaşık iki saat süren panelde, önce şiddetin türlerinin ve nedenlerinin anlatıldığı sunumlar yapıldı. Bir sunum eşliğinde şiddetin türevlerini açıklayan Sosyal Hizmet Uzmanı Cemile Baklacı'nın ardından söz alan Mor Dayanışma Üyesi İrem Kayıkçı ise güncel örneklerden yola çıkarak kadına yönelik şiddetin son zamanlarda giderek ivmelenen bir sürece dönüştüğünü ve İstanbul Sözleşmesi'nin yanı sıra; kanunda da daha etkin kılınmasının gerektiğini söyledi.



Kadınların hakları konusunda ısrarcı olmaları sonucunda şiddetin gerileyebileceğini belirten Kayıkçı'nın ardından Avukat Aylin Mert, 6284 Sayılı Kanunun eksi ve artılarını anlattı. 2012 yılında yürürlüğe giren 'Aileyi Koruma ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Yasa'nın olumlu, olumsuz tarafı ve yapmış olduğu düzenlemeleri anlatan Mert, güncel örnekler üzerinden şiddete uğrayan kadınların neler yapabileceğini madde madde anlattı.



Uygulanması halinde kanunlarla kadınların daha iyi korunabileceğine vurgu yapan Av. Aylin Mert, "Aileyi Koruma ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Yasa'nın getirdiği en büyük özellik şu; en yakın ulaşabileceği bir hakime, kolluk kuvvetine ve mülki amire başvurabiliyor. Şiddete uğramış kadın, geçici maddi yardım ve barınma yeri isteyebiliyor. Hayati tehlikesi varsa korunma talep edebiliyor. Genel Sağlık Sigortası isteyebiliyor. Tapuya aile konutu şerhi koydurabiliyor" dedi.



Soru cevap bölümünün ardından sona eren panelde sahneye çıkan Kartal Belediye Meclisi Üyeleri Aysel Yücel ve Gülay Boyraz, panel konuşmacılarına katkılarından dolayı teşekkür ederek kendilerine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdiminde bulundu. - İSTANBUL