Kartal Belediyesi'nden sokaktaki sevimli dostlara mama desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden sokaktaki sevimli dostlara mama desteği - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nden sokaktaki sevimli dostlara mama desteği

6 saat önce

Kartal Belediyesi, yaşanan soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ulaştırılması için gönüllü vatandaşlara kedi ve köpek maması dağıttı.

Kartal Belediyesi'nden sokaktaki sevimli dostlara mama desteği, System.String[]

Kartal Belediyesi, yaşanan soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ulaştırılması için gönüllü vatandaşlara kedi ve köpek maması dağıttı.


Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Yakacık'ta bulunan yerleşkesinde gerçekleştirilen mama dağıtım etkinliğine; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu ve Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban'ın yanı sıra sokak hayvanlarını beslemek için gönüllü olan Kartallı hayvan dostları katıldı.


Sokak Hayvanları Kışlık Besleme Destek Projesi kapsamında; yaklaşık 30 gönüllü hayvansevere kedi ve köpekler için 50 torba mama dağıtıldı. Kartal Belediyesi'nin kendi bünyesinde gerçekleştirdiği mama dağıtım faaliyetlerinden farklı olarak gönüllüler eliyle yapılan dağıtımlar sayesinde daha çok sokak hayvanına yiyecek ulaştırılması amaçlanıyor.


15 kiloluk mama paketlerini teslim alan vatandaşlar da sokakta yaşayan hayvanların açlık çekmeden soğuk kış günlerini atlatabilmesi için hayvanların ulaşabileceği yerlerde mama dağıtımını gerçekleştiriyor.


Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, etkinlik kapsamında gönüllü vatandaşlar ile sohbet ederek duyarlılıkları için hayvanseverlere teşekkür etti. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
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