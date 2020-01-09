Kartal Belediyesi TSM Korosu'ndan muhteşem konser - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi TSM Korosu'ndan muhteşem konser - Son Dakika

Kartal Belediyesi TSM Korosu'ndan muhteşem konser

6 saat önce

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Ocak ayı kültür sanat programı kapsamında konser veren Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, dinleyicileri mest etti.

Kartal Belediyesi TSM Korosu'ndan muhteşem konser, System.String[]

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Ocak ayı kültür sanat programı kapsamında konser veren Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, dinleyicileri mest etti.


Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, müzik severlerin ilgisi yoğun oldu. Şermin Niyazi'nin şefliğinde sezonun ilk konserini gerçekleştiren Türk Sanat Müziği Korosu, İstanbul'u konu edinen eserlerden oluşan zengin bir repertuvar ile dinleyicilerin karşısına çıkarak; "Ada Sahillerinde Bekliyorum", "Gidelim Göksuya Bir Alem-i AB Eyleyelim" ve "Kız Sen İstanbul'un Neresindensin" gibi sevilen eserleri seslendirdi.


Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca dinleyicilere muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun performansı, müzik severler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.


Konser sonunda sahneye davet edilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar yaptığı konuşmada sergiledikleri muhteşem performans için koro üyelerini tebrik etti. Konuşmanın ardından ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler, koro şefi Şermin Niyazi'ye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdim etti. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı
Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler

Son Dakika Haberleri
18:12 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
18:12 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika
18:12 Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
18:11 Edirne fetö şüphelilerini yunanistan'a kaçıran 7 organizatör yakalandı - Son Dakika
18:05 İletişim Başkanı Altun'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 18:15:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal Belediyesi TSM Korosu'ndan muhteşem konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]