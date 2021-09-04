Kartal'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yakacık Çarşı Mahallesi Talebe Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında yaşayan oturan Fikret Arıkan'dan (57) dört gündür haber alamayan kızı Hazal Arıkan eve geldi. Kapıyı çalan kızı ses gelmeyince durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Eve gelen itfaiye, merdiven kurarak camdan içeriye girince Arıkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıkan'n hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA
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