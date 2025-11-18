Kartal'da Çocuk Hakları Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartal'da Çocuk Hakları Eğitimi Düzenlendi

18.11.2025 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi ve İstanbul Barosu iş birliğiyle, kreşlerde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında çocuklara hakları hakkında eğitim verildi. Eğitimlerde çocuklar, hak kavramını öğrenerek ihtiyaç ve isteklerini ifade etme fırsatı buldu.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi iş birliğiyle belediye kreşlerinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen eğitime katılan çocuklar haklarını öğrendi.

Kartal Belediyesi'ne bağlı 14 kreşte, 5 ve 6 yaş gruplarındaki çocuklara yönelik oyun temelli ve etkileşimli çocuk hakları eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerde çocuklar, "hak" kavramını tanıyarak kendi ihtiyaç ve istekleri üzerine düşünme fırsatı buldu. Bedensel söz hakkı, mahremiyet ve güvenli iletişim gibi konularda farkındalık kazanan öğrenciler, ihtiyaçlarının birer hakka dönüşebileceğini ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin varlığını öğrenme şansı elde etti.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin temel amacının çocukların haklarını tanımasını ve gerektiğinde güvenle başvurabilecekleri yolları bilerek kendilerini ifade edebilmelerini destekledikleri belirtildi. Bu doğrultuda yürütülen eğitimlerin, avukatların sahada çocuklarla birebir temas kurarak güçlendirici bir rol üstlenmesine imkan tanıdığı ve çocuklarda hak bilincinin gelişmesine büyük katkı sunduğu vurgulandı.

Çocuk hakları anlatıldı

Kartal Belediyesi ait 14 kreşte avukatlar Betül Özyıldırım Ünlü, Esen Erolus, Av. Tuba Özel, Yusuf Bizot Şirin, Mehtap Yurtluk, Nurdan Altınok Yürük, Neşe Yoğunali, Serhat Ünver ve Sıla Çamur, çocuklara hakları konusunda bilgi verdi.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından hazırlanan ve verilen eğitim ile ilgili "Hak bilinciyle büyüyen çocuklar başkalarının haklarına saygı duyarak, empati geliştiriyor ve farklılıkları anlamayı öğreniyor. Bu yaklaşım ile zorbalığın azalması ve güvenli, destekleyici ilişkilerin artması üzerinde güçlü bir etkiye sahip olunabiliyor. Kreşlerde ve okullarda verilen çocuk hakları eğitimleri; çocukların haklarını tanımalarını ve gündelik yaşamın bir parçası haline getirmelerini sağlıyor. Eğitimler; çocukların kendilerini ifade etme becerilerini güçlendirirken; ihtiyaçlarını dile getirmelerine, karşılaşabilecekleri ihlaller karşısında başvurabilecekleri mekanizmaları öğrenmelerine katkı sunuyor" açıklaması yapıldı.

Kreşlerde gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç, avukatlara teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Kreşli öğrencilere de ailelerine götürmek üzere haklarının yazılı olduğu kitapçığı hediye etti.

Kaynak: ANKA

Çocuk Hakları Günü, Kartal Belediyesi, İstanbul Barosu, Yerel Yönetim, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Çocuk Hakları Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürekleri yakan görüntü Mezar taşına sardılar Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk KIZILELMA’ya hayalet göz entegre edildi Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
Ülke şokta Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Muazzez Abacı Ankara’da son yolculuğuna uğurlanıyor Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor
Yargıtay’dan emsal karar Düğün fotoğrafı hapis getirdi Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Eski HDP’li vekil Yeniden Refah Partisi’ne katıldı Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

10:25
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş’ten 2026 yılı için tahmin geldi
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi
10:08
Yanlış duymadınız Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi
10:01
Yasak aşk cinayeti İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü
09:42
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk genç isme ’’Güle güle’’ dedi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme ''Güle güle'' dedi
09:02
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
07:43
27 yıllık serüven bitti Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2025 10:30:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kartal'da Çocuk Hakları Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.