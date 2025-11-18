Kartal'da Çocuk Hakları Eğitimi Düzenlendi

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi iş birliğiyle belediye kreşlerinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen eğitime katılan çocuklar haklarını öğrendi.

Kartal Belediyesi'ne bağlı 14 kreşte, 5 ve 6 yaş gruplarındaki çocuklara yönelik oyun temelli ve etkileşimli çocuk hakları eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerde çocuklar, "hak" kavramını tanıyarak kendi ihtiyaç ve istekleri üzerine düşünme fırsatı buldu. Bedensel söz hakkı, mahremiyet ve güvenli iletişim gibi konularda farkındalık kazanan öğrenciler, ihtiyaçlarının birer hakka dönüşebileceğini ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin varlığını öğrenme şansı elde etti.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin temel amacının çocukların haklarını tanımasını ve gerektiğinde güvenle başvurabilecekleri yolları bilerek kendilerini ifade edebilmelerini destekledikleri belirtildi. Bu doğrultuda yürütülen eğitimlerin, avukatların sahada çocuklarla birebir temas kurarak güçlendirici bir rol üstlenmesine imkan tanıdığı ve çocuklarda hak bilincinin gelişmesine büyük katkı sunduğu vurgulandı.

Çocuk hakları anlatıldı

Kartal Belediyesi ait 14 kreşte avukatlar Betül Özyıldırım Ünlü, Esen Erolus, Av. Tuba Özel, Yusuf Bizot Şirin, Mehtap Yurtluk, Nurdan Altınok Yürük, Neşe Yoğunali, Serhat Ünver ve Sıla Çamur, çocuklara hakları konusunda bilgi verdi.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından hazırlanan ve verilen eğitim ile ilgili "Hak bilinciyle büyüyen çocuklar başkalarının haklarına saygı duyarak, empati geliştiriyor ve farklılıkları anlamayı öğreniyor. Bu yaklaşım ile zorbalığın azalması ve güvenli, destekleyici ilişkilerin artması üzerinde güçlü bir etkiye sahip olunabiliyor. Kreşlerde ve okullarda verilen çocuk hakları eğitimleri; çocukların haklarını tanımalarını ve gündelik yaşamın bir parçası haline getirmelerini sağlıyor. Eğitimler; çocukların kendilerini ifade etme becerilerini güçlendirirken; ihtiyaçlarını dile getirmelerine, karşılaşabilecekleri ihlaller karşısında başvurabilecekleri mekanizmaları öğrenmelerine katkı sunuyor" açıklaması yapıldı.

Kreşlerde gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç, avukatlara teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Kreşli öğrencilere de ailelerine götürmek üzere haklarının yazılı olduğu kitapçığı hediye etti.