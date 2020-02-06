Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Kartal'da geçen yıl Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 21 kişi, kabirleri başında ve camide düzenlenen bir programla anıldı.

Kartal Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma programı kapsamında ilk olarak Kartal Merkez Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Müftüsü Mustafa Baytar, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ile Kartal Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve aile yakınları katıldı.

Kabir ziyaretinin ardından Orhantepe Mahallesi'ndeki Tamirhane Camisi'nde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, hatim duası edildi ve mevlit programı düzenlendi.

Mevlidin ardından konuşan Kartal Müftüsü Mustafa Baytar, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Mevlit programı duanın ardından yemek ve lokma dağıtımıyla son buldu.