Kartal'da elektronik atıklar hijyen paketine dönüşüyor - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in çevreci çalışmaları ile "Yeşil Belediye İlkelerine" en uygun belediye karnesine sahip olan Kartal Belediyesi, çevre konusundaki öncü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği geri dönüşüm projesi ile Kartallı vatandaşlara, belediye görevlilerine teslim ettikleri elektronik atık miktarına göre hijyen paketi hediye ediliyor.

"Elektronik Atığını Getir Hijyen Paketini Al" sloganı ile düzenlenen kampanya kapsamında Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne gelerek 35 kg e-atık malzemesini teslim eden vatandaşlara içerisinde 10 adet maske, 1 adet kolonya ve 1 paket alkollü cep mendilinin bulunduğu hijyen paketi hediye ediliyor.

E-Atıklar, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturuyor

Elektronik cihazların üretiminde kullanılan maddelerin çevre ve insan sağlığı açısından ciddi zararları olduğunu kaydeden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, "Elektronik atıkların içinde; kurşun, civa, kadmiyum, krom, bromlu alev geciktiriciler, fosfor, baryum, berilyum gibi pek çok zararlı madde yer alıyor. Vücut için çok tehlikeli bir metal olan kurşun beyin ödemi, öğrenme güçlüğü, davranış bozukluğu, sindirim problemleri, baş ağrısı, bilinç kaybı, bulantı-kusma, kalp ritminde bozukluk, kısa boy gibi birçok sorunun nedenidir." şeklinde konuşurken, diğer maddelerin zararlarını ise şu şekilde sıraladı:

"Civanın sebep olduğu hastalıkların neredeyse tamamı tedavi edilemezdir. Alzheimer, epilepsi, parkinson, kronik yorgunluk, yapısı bozulmuş telomer (DNA'yı koruyan parça), otoimmünite (bağışıklık sisteminin ters çalışması durumu) gibi hastalıkların sebebi çok küçük miktarda vücuda giren civadır. Öte yandan kadmiyum; akciğerde, karaciğerde, böbrekte, sinir sisteminde ve beyinde büyük hasarlara sebep olurken krom ise; cilt alerjisi, bronş kanseri, akciğer kanseri, solunum yolu yaraları, solunum yolu delinmesi, astım, kornea zararları, ağız yarası, gastrit, yutma güçlüğü, kusma, kanlı ishal, bilinç kaybı, böbrek yetmezliği, koma gibi sağlık sorunlarına sebep olan bir maddedir. Fosforun çok alınması durumunda böbrek yetmezliği problemiyle karşılaşılır. Baryum; astım, bronşit, beyin şişmesi, kas zayıflığı, kalp ve karaciğer hastalıklarına sebep olur. Berilyum; kronik berilyum hastalığına, kansere, sperm sayısında azalmaya, sinir ve bağışıklık sistemi bozukluklarına sebep olur. Elektronik atıklar; metal, cam ve plastik malzemeler içerir. Malzemelerin bazıları işlenip kullanılır, bazıları ise doğrudan kullanılır. Bizler de Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak çevre ve insan sağlığına zararları bilinen bu atıkları geri dönüşüm sirkülasyonuna dahil etmek amacıyla bir kampanya başlattık. İnanıyoruz ki diğer çevreci kampanyalarımızda olduğu gibi bu kampanyamıza da komşularımız duyarsız kalmayacak, çevremizi ve sağlığımızı korumak amacıyla başlattığımız bu geri dönüşüm atılımına destek olacaklar." - İSTANBUL