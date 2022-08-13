İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı - Son Dakika
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İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı

13.08.2022 10:41

Kartal ilçesinde, gece saatlerinde S.D. adlı kadının evine hırsız girdi. Odanın karanlık olması nedeniyle hırsızı erkek arkadaşı sanan kadın, "Ne yapıyorsun hayatım" diye seslendi. Hiç ses çıkarmayan hırsız önce S.D.'yi öptü, sonra telefonunu çaldı. Uykusuna devam etmek için yatağın diğer tarafına dönen S.D., erkek arkadaşının yanında yattığını görünce panikle bağırmaya başladı. İşte detaylar...

31 Temmuz saat 03.15 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşen olayda; bir sitenin zemin katında oturan 34 yaşındaki S.D. adlı kadını evine hırsız girdi. O sırada uyuyan S.D. telefonunun ışığının yanması üzerine uyandı. Uyku sersemi olan kadın, odanın karanlık olması sebebiyle ayakta gördüğü hırsızı erkek arkadaşı zannetti. S.D. hırsıza "Hayatım ne yapıyorsun" diye seslenince hırsız, uyku sersemi olan kadını öptü. S.D. uyumak için diğer tarafa döndüğünde ise yatakta erkek arkadaşının uyuduğunu gördü. S.D. evde başka birisi olduğunu anladığında; kadının komodin üzerindeki telefonunu çalan hırsız, pencereden atlayarak kayıplara karıştı.

"RÜYA MI GERÇEK Mİ EMİN OLAMADIM"

S.D., Emniyet'teki ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Rüya mı gerçek mi emin olamadım. Telefonu bulamayınca önce site yönetimine müracaat ettim. Kamera kayıtlarına bakmak için bekledim ancak bu süre ertelenince 8 Ağustos 2022 tarihinde karakola başvurarak şikayetçi oldum. İkametime girerek cep telefonumu çalan ve beni öpen şahıstan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay yerinin çevresini gösteren güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde bir kişinin olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştığı ve beline bir şeyler sıkıştırdığı tespit edildi. Polis görüntülerdeki kişinin Yasin A. olduğunu tespit ederek savcılık talimatıyla şüpheliyi gözaltına aldı.

Eve giren hırsız önce yataktaki kadını öptü, sonra telefonunu çaldı

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Şüpheli Yasin A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Kadını tanımam. 30 Temmuz günü o sitedeki bir kafenin işletmecisi olan arkadaşımın yanına gittim. Birlikte gece saat 04.00'a kadar çalıştık. Saat 03.15 sıralarında iş yerinin depo tarafına gittim, çöpü attığımız yerde tuvalet ihtiyacımı giderdim. Görüntülerdeki kişi benim; ancak o dakikalar arasında tuvaletimi yaptım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Yasin A. savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "gece vakti hırsızlık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise şüpheli Yasin A.'nın sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Kaynak: DHA

Esentepe, Saat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı - Son Dakika
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