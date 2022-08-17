Kartal'da hafriyat kamyonu, scooter yüklü panelvan minibüse çarptı - Son Dakika
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Kartal'da hafriyat kamyonu, scooter yüklü panelvan minibüse çarptı

17.08.2022 16:06
Kartal'da hafriyat kamyonu, scooter yüklü panelvan minibüse çarptı

Kartal'da hafriyat kamyonu park halindeki scooter yüklü panelvan minibüse çarptı.

Kartal'da hafriyat kamyonu park halindeki scooter yüklü panelvan minibüse çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Kartal Sahil yolunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fıat marka 16 SHV 52 plakalı aracın sürücüsü Aydın Dinçöz, scooter yüklü panelvan aracı sağ şeritte scooterları şarj etmek için durunca arkadan gelen Atilla Demir kontrolündeki 34 DC 3947 plakalı Mercedes markalı hafriyat kamyon sürücüsü kontrolünü kaybederek scooter yüklü panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ şeritte duran scooter yüklü araç sol şeride sürüklendi. Scooter yüklü araçta kimsenin olmaması daha büyük bir faciayı engelledi. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

"Ölüm olmadığı için sadece buna mutluluk duyuyoruz"

Kazaya karışan sürücü Aydın Dinçöz, "Kırmızı ışıkta durdum. Diğer araçlar durunca en sağdaki araca doğru kırdı. Hiç görmeden, frene basmadan 100, 150 ile gelen tır dörtlüleri yanmış, duran araca geldi vurdu. İçinde olsak veya önünde geçen yayalar olsa herhalde şu anda bunları konuşuyor olmayacaktık. Buradaki radar olayını, hız olayını engelleyici sistem ve bu büyük araçların buraya girmelerini engelleyici sistem olması lazım. Olmazsa bu gibi olaylar olur. Ölüm olmadığı için sadece buna mutluluk duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Atilla Demir, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da hafriyat kamyonu, scooter yüklü panelvan minibüse çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da hafriyat kamyonu, scooter yüklü panelvan minibüse çarptı - Son Dakika
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