Kartal'da Hürriyet ve Atalar Mahallesi'nin yolları yenileniyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yazın gelmesiyle birlikte yol yapım çalışmalarına hız kazandırdı. İlçenin çeşitli noktalarında asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.



Haziran ayının gelmesi ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hürriyet ve Atalar Mahallesi'nde hummalı bir çalışma başlattı. Mahallelerin sokak ve caddelerinde uygulanan asfalt serim işleminin ardından, kaldırımları da rengarenk boyanıyor. Uzmanlar Caddesi, Ozanlar Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mithat Paşa Caddesi, İşçimenler Sokak, Çamsakızı Sokak, Yeşim Sokak, Zenne Sokak, Demir Sokak, Reyhan Sokak, Takdir Sokak ve Türkeli Sokak ile Atalar Mahallesi Ata Sokak'ta tamamlanan asfalt serim çalışmaları, Apaydın Sokak'tan başlanarak Hürriyet Mahallesi'nin diğer sokak ve caddelerinde de devam edecek.



Sokak ve cadde yenilemesinde kullanılan asfalt, Kartal Belediyesi'nin iktisadi teşekküllerinden biri olan Kartal Yapı ve İnş. San. ve Tic. A.Ş. (KARYAPSAN) Asfalt Üretim Fabrikası'nda üretilerek Kartal'ın cadde ve sokaklarında kullanılıyor. Kendi asfaltını üretme konusunda örnek gösterilen belediyelerden biri olan Kartal Belediyesi, bu yöntem ile hem daha kaliteli hem de ekonomik asfalt elde ediyor. - İSTANBUL