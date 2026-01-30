Kartal'da Kentsel Dönüşüm Tamamlandı - Son Dakika
Kartal'da Kentsel Dönüşüm Tamamlandı

Kartal\'da Kentsel Dönüşüm Tamamlandı
30.01.2026 19:39
Kartal Kaper Sitesi'nin anahtar teslim töreninde Özgür Özel, projeyi kutladı ve sakinler mutlu olduğunu belirtti.

KARTAL'da kentsel dönüşümü tamamlanan sitenin anahtar teslim töreninde konuşan Özgür Özel, "Öyle bir günde öyle anlamlı bir yerdeyiz ki gelirken de öyle olacağını biliyordum ama buradaki bazı sohbetler, bazı ifade edilen minnet duyguları tam da uygun bir zamanda uygun bir yere geldiğimizi ve çok doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha teyit etti" dedi.

İBB iştiraki KİPTAŞ'ın 'İstanbul Yenileniyor' projesi kapsamında 14 Nisan 2023'te temelini attığı kentsel dönüşüm projesi Kartal Kaper Sitesi tamamlandı. 596 bağımsız birimden oluşan projenin teslim törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekilleri Ali Gökçek ve Nimet Özdemir, PM Üyesi Baran Seyhan, İBB Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı ve hak sahipleri katıldı.

'EKREM BAŞKAN'IN BELKİ İSTANBUL'DA EN ÖNEM VERDİĞİ İŞLERDEN BİR TANESİYDİ'

Teslim töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hürriyet Mahallesi'nin değerli sakinlerini, Kaper Sitesi'nin uzun süredir evlerine kavuşmayı bekleyen ve bugün bu anlamlı törenle evlerinin teslimatını yapacağımız, anahtarlarını vereceğimiz sakinlerini saygıyla selamlıyorum. Öyle bir günde öyle anlamlı bir yerdeyiz ki gelirken de öyle olacağını biliyordum ama buradaki bazı sohbetler, bazı ifade edilen minnet duyguları tam da uygun bir zamanda uygun bir yere geldiğimizi ve çok doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha teyit etti. Bir yanımda Selma Hanım bir yanımda Barış kardeşim oturuyor. Kendileri hak sahibi, bugün evlerine kavuşuyorlar. Barış kardeşim videoları izlerken bana dedi ki 'Genel Başkanım, Ekrem Başkan'ın belki İstanbul'da en önem verdiği işlerden bir tanesiydi. Sürekli bizleri dinlerdi buranın en iyi şekilde olması için kura çekme töreninde olsun, inşaat evresinde olsun. Buradan hiç elini çekmezdi. Keşke aramızda olsaydı.' dedi. Ben Selma Hanım'a sordum, 'Kaper ismi nereden geliyor?' diye. 1980 öncesi o zaman konut edinebilmek için kamu personellerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir kooperatiften alıyor adını. 1980 öncesi Ecevit'in kooperatifçilik modeliyle kentlerde gecekondulaşma değil, sağlıklı yapılaşma önerisiyle bir araya gelmiş Kaper Sitesi - Kamu Personellerinin Kooperatifi, yıllarca burada güzel komşuluklara tanıklık etmiş. Sonra gün gelmiş, 2017 yılında artık riskli yapı ilan edilmiş, depreme dayanıksız olduğu saptanmış. 2019 yılında da bir müteahhitle anlaşılarak yıkılmış. Sonrasında şartlar, bir takım hatalar, eksiklikler, ekonomik sorunlar, bu yıkılan Kaper Sitesi'nin yerine yenisinin yapılmasına imkan vermemiş. Videoda da söylendiği gibi müteahhit de bırakmak zorunda kalmış. Bir çözümsüzlük ortaya çıkmış" dedi.

'BİN 500 MAĞDURDAN, 2 BİN 400 İNSANIN YAŞAYACAĞI HARİKA BİR PROJEYE EVRİLMİŞ'

Özel, "Bu sırada 2021'de Kaper Sitesi'nin sakinleri KİPTAŞ'ın çağrısını duymuşlar. KİPTAŞ demiş ki Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm vizyonuna uygun olarak; 'İstanbul yenileniyor. Başvurun. Kentsel dönüşümü birlikte yapalım.' Site sakinleri gitmişler, başvurmuşlar. Sonra Kiptaş gelmiş, buraya temas noktaları, iletişim masaları kurmuş. Olmayacak bir işi, tam bin 500 mağdurun olduğu, müteahhitin bırakıp gitmek zorunda kaldığı, karmakarışık ve zor bir işe KİPTAŞ Ekrem İmamoğlu'nun liderliği, yönetenlerinin profesyonelliği, liyakatleriyle ve buradaki kent rantı olarak ortaya çıkabilecek bir meselenin bir müteahhit payına değil de hak sahiplerine yönlendirilmesiyle 'Çözülmez' denen, kör düğüm olmuş, sinirleri bozan, insanların kenti terk etmesine sebebiyet veren o mesele bin 500 mağdurdan, 2 bin 400 insanın yaşayacağı harika bir projeye evrilmiş. Uyum ve uzlaşı yüzde 98. Biraz önce Sayın Genel Müdürüm beni gezdirdi. Daireleri gördüm. Gerçekten imrendim. Dedim ki 'Herkes mutlu mu?' Dedi ki 'Genel Başkanım herkes mutlu.' 'Mağdur var mı?' dedim, 'Mağdur yok.' 'Kızgın var mı?' 'Kızgın yok.' 'Nasıl ödeyecekler?' Dedi ki 'Baştan ilan edildiği şekliyle, zaten kat karşılığı yapıldı. Belli bir fark vardı. Onu baştan beri biliyorlar ve herkesin uyum gösterdiği ödeme planıyla iki yıl sonra da kimsenin kimseye borcu kalmayacak. Herkes evinin sahibi olacak. Herkes mutlu. Herkes memnun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da Kentsel Dönüşüm Tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kartal'da Kentsel Dönüşüm Tamamlandı - Son Dakika
