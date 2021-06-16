Üye Girişi
Kartal'da kısıtlama saatinde restorana yapılan denetimde ceza yağdı - Son Dakika

Kartal'da kısıtlama saatinde restorana yapılan denetimde ceza yağdı

16.06.2021 14:50
Kartal'da kısıtlama saatinde restorana yapılan denetimde ceza yağdı, System.String[]

İstanbul(İHA)-Kartal'da pandemi önlemlerine yönelik yapılan COVİD-19 denetiminde bir restorana ceza yağdı.

İstanbul(İHA)-Kartal'da pandemi önlemlerine yönelik yapılan COVİD-19 denetiminde bir restorana ceza yağdı. Sokağa çıkma kısıtlamaları saatlerinde sosyal mesafe kurallarının da ihlal edildiği görülen restorandaki şahıslara emniyet ekipleri ceza kesti.

Kartal'ın Topselvi Mahallesi Topselvi Caddesinde 15 Haziran günü restoran olarak faaliyet gösteren bir işyerinde emniyet ekipleri tarafından yapılan Covid-19 denetiminde, işyeri içerisinde 19 şahsın bulunduğu, sokağa çıkma kısıtlama saatleri ile sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği tespit edildi. Kuralları ihlal eden şahısların tamamına 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden toplam 61 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca işyeri sahibi M.A. isimli şahsa kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı "4207 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 5 bin lira para cezası uygulanırken, işyerinde müşteri olarak bulunan şahıslarla ilgili yapılan sorgulamada ise İ.Ç. isimli şahsın 2019 yılında Mersin ilindeki ilgili Mahkemeden "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi ve şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Para Cezası, Koronavirüs, İstanbul, Haziran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da kısıtlama saatinde restorana yapılan denetimde ceza yağdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu 14:52 Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu Küçük kız boş arsada tabanca buldu, kazayla arkadaşını vurdu 14:48 Küçük kız boş arsada tabanca buldu, kazayla arkadaşını vurdu Balkonda halı çırpıyordu! Feci kazada yaşlı kadın can verdi 14:46 Balkonda halı çırpıyordu! Feci kazada yaşlı kadın can verdi
Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi 14:44 Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi 14:28 Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış 14:12 Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış
Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti 13:24 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu

Son Dakika Haberleri
14:52 Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu
14:46 Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün babası yaşamını yitirdi
14:45 Galler maçından önce UEFA, Milli Takımımız'ın futbolcularına eğlenceli bir sınav yaptı
14:44 Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi
14:28 Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi
14:28 Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım
14:23 Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak
14:17 Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı
14:11 Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış
14:00 Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar
13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor 13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor         
15:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanların yüzünü güldürdü! 3 bin 150 lira promosyon ödemesi yapılacak Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanların yüzünü güldürdü! 3 bin 150 lira promosyon ödemesi yapılacak         
14:49
Galler maçından önce UEFA, Milli Takımımız'ın futbolcularına eğlenceli bir sınav yaptı Galler maçından önce UEFA, Milli Takımımız'ın futbolcularına eğlenceli bir sınav yaptı         
14:46
Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün babası yaşamını yitirdi Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün babası yaşamını yitirdi         
14:46
Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım         
14:28
Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak         
14:23
"Menopoza girmişsin, ibadete başla" yorumu, şarkıcı Nükhet Duru'nun sabrını taşırdı         
13:48
Yavru kedileri pişirip yedi! Vahşeti ortaya çıkaran komşu, detayları anlattı: Anne kedi fırını tırnakladı, içinden kötü kokular geliyordu Yavru kedileri pişirip yedi! Vahşeti ortaya çıkaran komşu, detayları anlattı: Anne kedi fırını tırnakladı, içinden kötü kokular geliyordu         
12:27
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı         
11:59
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?         
11:49
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı         
11:23
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor         
11:05
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 15:07:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'da kısıtlama saatinde restorana yapılan denetimde ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement