Kartal'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kartal'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri ve vatandaşların yoğun olduğu noktalarda denetim yapıldı.

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar'ın yer aldığı denetimde, ekiplerce Mustafa Kemal Caddesi ile Cevizli Mahallesi'ndeki iş yerlerinde salgınla mücadele kapsamında alınması gereken önlemlerin uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi.

Kaymakam Demir, 30'dan fazla iş yerine uğrayarak iş yerleri ve vatandaşların maske, mesafe, hijyen, ateş ölçümü, HES kodu sorgulaması gibi kurallara ve alınması gereken önlemlere uyup uymadıklarını kontrol ederken, bir yandan da müşterilerin işletmelerle ilgili gördükleri eksiklikleri sordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Demir, kontrollerin ve alınan tedbirlerin halk sağlığının korunması için yapıldığını, bu anlamda bir seferberlik başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul turuncu kategoridedir. Bizim hedefimiz denizlerimiz gibi İstanbul'un da masmavi bir kategori içinde yer almasıdır. Bu hedefle 556 personelimizle birlikte İstanbul genelinde olduğu gibi hepimiz denetime çıktık. Esnafımızı da paydaşlarımız olarak görüyoruz. Ekiplerimiz de esnafımızı bu amaç doğrultusunda yönlendirerek rehberlik yapıyor. Esnafımıza önlemlerin mavi kategoriye geçişimizi sağlayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Mavi kategoriye ulaştığımızda esnafımızın şu ana kadar çektiği sıkıntılar da sona erecek. Ne kadar önlem alırsak ve tedbirlere uyarsak hedefimize o kadar erken ulaşmış olacağız. Umarım başarılı olacağız ve hep beraber İstanbul'da da masmavi bir kategoriye ulaşmış olacağız."