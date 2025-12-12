Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı - Son Dakika
Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı

12.12.2025 20:19
İstanbul Kartal'da polis merkezinde bir şahıs, bir anda yaklaştığı bekçinin silahını almaya çalıştı. Saldırgan, merkezdeki diğer bekçi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da polis merkezinde bir şahıs, müracaatçı gibi davranarak yanında bulunan bekçinin silahını almaya çalıştı.

KARAKOLDA BEKÇİNİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

Olay, 11 Aralık günü saat 20.15 sıralarında Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. (28) isimli şahıs merkeze gelerek kalacak yeri olmadığı gerekçesiyle otele yerleşmek istediğini beyan etti. Şahsa yardımcı olunması için yönlendirme çalışmaları yapıldığı sırada S.Ö. (28), çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan kişiye ait beylik silahını almaya çalıştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay üzerine saldırgana, polis merkezinde görevli personeller müdahale etti. Konuya ilişkin adli işlemler başlatılırken, S.Ö. tedavi altına alınmak üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
