Üye Girişi
Son dakika haberleri! KARTAL'DA ŞEHİT AİLELERİ VE MUHTARLAR 'KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ BİRLİKTE İZLEDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri! KARTAL'DA ŞEHİT AİLELERİ VE MUHTARLAR 'KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ BİRLİKTE İZLEDİ

21.01.2022 20:24

Son dakika haberleri: Kartal'da, şehit aileleri ve mahalle muhtarları, Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen 'Kesişme İyi Ki Varsın Eren' filmini birlikte izledi.

Kartal'da, şehit aileleri ve mahalle muhtarları, Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen 'Kesişme İyi Ki Varsın Eren' filmini birlikte izledi.

Kartal Kaymakamlığı düzenlediği etkinlikte ilçede oturan şehit asker ve polis yakınlarıyla mahalle muhtarlarını bir araya getirdi. Trabzon Maçka'da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan Kesişme İyi ki varsın Eren' filmi şehit aileleri ve muhtarlar tarafından hep birlikte izlendi. Etkinliğe Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı da katıldı.

İYİ Kİ VARLAR, İYİ Kİ GELDİLER

Film öncesi konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Bizim geldiğimiz sinema filmi herhangi bir sinema filmi değil, 'Kesişme, İyi ki varsın Eren'. Biz şehit ailelerimiz için de iyi ki varsınız iyi ki bize emanetsiniz diyoruz. Bu filmi onlarla birlikte izlemenin daha da anlamlı olacağını düşündük. Muhtarlarımızı şehit ailelerimizle buluşturduk. Kartal'ın 20 mahalle muhtarını buraya davet ettik. Mahalle muhtarları ve şehit aileleriyle birlikte bu filmi izleyeceğiz. İyi ki varlar, iyi ki geldiler dedi.

ÇOK HEYECANLIYIM, ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜM

Filmi izlemeye gelen şehit babası Hüsamettin Karakelle, Sayın Kaymakamın yaptığı program çok gururlandırdı bizi. İyi ki varsın Eren filmini izliyoruz. Çok heyecanlıyım, çok üzüntülüyüm ama ne yapalım. Bütün şehitlerimiz vatanı için hepsi canını veriyor. ve vermeye de devam ediyoruz. Allah'tan beni de alsalar, ben de vereceğim canımı. Canımı seve seve veririm. Sayın Kaymakama teşekkür ederim. Sağ olsun var olsun dedi.

EREN GİBİ ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK DA TAKDİRE ŞAYAN

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Soner Eker, Program çok güzel. Eren gibi ülkemizde yıllarca şehit verdiğimiz birçok kardeşimiz var, büyüklerimiz, dedelerimiz var. Ama Eren bizim içimizi yaralayan bir kardeşimiz. Şehit olması ve günümüzde Sayın Kaymakamımızın bu programı şehit aileleriyle birlikte bizleri Eren sinemasıyla buluşturması gerçekten takdire şayan. Yıllardır şehit veren bir ülkeyiz. Ülkemizde bayrağımızın, Kuranımızın yeri ve değeri çok büyük olduğundan dolayı Eren gibi şehitlerimize sahip çıkmak da takdire şayan diye konuştu.

Son dakika haberleri! KARTAL'DA ŞEHİT AİLELERİ VE MUHTARLAR 'KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ BİRLİKTE İZLEDİ
Son dakika haberleri! KARTAL'DA ŞEHİT AİLELERİ VE MUHTARLAR 'KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ BİRLİKTE İZLEDİ
Son dakika haberleri! KARTAL'DA ŞEHİT AİLELERİ VE MUHTARLAR 'KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ BİRLİKTE İZLEDİ
Son dakika haberleri! KARTAL'DA ŞEHİT AİLELERİ VE MUHTARLAR 'KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ BİRLİKTE İZLEDİ

YORUMLAR
500

Eren Bülbül, Astsubay, Kartal, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KARTAL'DA ŞEHİT AİLELERİ VE MUHTARLAR 'KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ BİRLİKTE İZLEDİ - Son Dakika


İş başvurularının hiçbirinden dönüş alamayan kadının, CV yerine regl takip formu gönderdiği ortaya çıktı İş başvurularının hiçbirinden dönüş alamayan kadının, CV yerine regl takip formu gönderdiği ortaya çıktı         
20:42
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
20:22 Yoğun kar yağışı beklenen ilçenin kaymakamından köylülere çağrı
20:12 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum
20:12 Karda ayağı kayıp düştü, çöp kamyonunun altında kaldı
19:54 Acun Ilıcalı bir anda transfer masasından kalktı
19:52 Vahşice katledilen hemşire Ömür Erez'in vasiyeti yerine getirildi
19:40 Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma ile Fenerbahçe maçına hazır hale getirilecek
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi
19:29 THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarını iptal etti
19:11 Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
19:10 Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 20:47:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! KARTAL'DA ŞEHİT AİLELERİ VE MUHTARLAR 'KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ BİRLİKTE İZLEDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement