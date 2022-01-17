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Kartal zorlu deplasmanda! - Son Dakika

Kartal zorlu deplasmanda!

17.01.2022 11:02
Kartal zorlu deplasmanda!

Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hedef 3 puan. Ancak bu sezon deplasmanda yalnızca 1 maç kazanan siyah-beyazlılar, dış sahada 18 Eylül 2021'den bu yana galibiyete hasret.Süper Lig'in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hedef 3 puan. Ancak bu sezon deplasmanda yalnızca 1 maç kazanan siyah-beyazlılar, dış sahada 18 Eylül 2021'den bu yana galibiyete hasret.

Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, zorlu bir viraja giriyor. Son oynanan Gaziantep FK maçından 3 puanla ayrılarak Avrupa Kupaları için iddiasını sürdüren siyah-beyazlılar, Karagümrük maçında da galibiyet hedefliyor. Ancak Kara Kartal'ın bu sezonki deplasmanda karnesi iç açıcı değil. Geride kalan 10 deplasman mücadelesinde yalnızca 1 galibiyet alan Beşiktaş, 18 Eylül 2021 tarihinde Antalyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı 8 deplasmanda kazanamadı.

BİGLİA VE ZUKANOVİC CEZALI

Zorlu karşılaşma öncesinde Karagümrük'te takımın önemli isimlerinden Lucas Biglia ve Zukanovic cezalı. Ahmed Musa da milli takımda bulunduğu için forma giyemeyecek. Balkovec, Erhun ve Adnan ise kart sınırında. Bu oyuncular, yarın sarı kart görmesi halinde Adana Demirspor'a karşı oynayamayacak. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan N'Koudou, Umut Meraş ve Mert Günok kadroda olmayacak olan isimler. Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin ise kart sınırında. Bu 2 oyuncu, sarı kart görmeleri durumunda Yeni Malatyaspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takımın bugüne kadar oynadıkları 15 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı takım 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Karagümrük ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı ekip, son 2 sezonda Beşiktaş ile karşılaştığı 3 maçta 1 kez kazanırken, 2 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş, sahasındaki mücadeleyi Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

(Bozhan Memiş/ İHA)

Kartal zorlu deplasmanda!

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Spor Toto Süper Lig, Karagümrük, Beşiktaş, Eylül, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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