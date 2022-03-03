Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

03.03.2022 10:52

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kayak merkezinde gece başlayan kar yağışı, aralıksız devam ediyor.

Günübirlik ve konaklamak için kayak merkezine gelenler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığının 240 santimetre ölçüldüğü Kartalkaya, Türkiye'nin en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi oldu.

Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor
Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor
Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

YORUMLAR
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Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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