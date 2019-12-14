Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı - Son Dakika
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Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

6 saat önce

BOLU'da kar kalınlığının pistlerde 1 metreyi bulduğu Kartalkaya, kayak sezonunun açıldığı ilk gün tatilci akınına uğradı.

Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı, System.String[]

BOLU'da kar kalınlığının pistlerde 1 metreyi bulduğu Kartalkaya, kayak sezonunun açıldığı ilk gün tatilci akınına uğradı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da kayak sezonu başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya'da 2 bin yatak kapasitesi bulunan 5 otelden 2'si dün akşam itibariyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Otel ve pistlerdeki yenilenme çalışmaların tamamlanmasıyla bu yıl ilk kez kayakseverleri ağırlayan merkezdeki 2 otelde de doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistlerde kayak keyfi yaşayan tatilciler, Kartalkaya'ya çıkan yolun da açık olduğunu ve ulaşımın rahat sağlandığını söyledi.


Kartalkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:39 Kaynak: DHA
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