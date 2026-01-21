Kartalkaya'da yangın faciasının 1. yılı anması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartalkaya'da yangın faciasının 1. yılı anması

Kartalkaya\'da yangın faciasının 1. yılı anması
21.01.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 1 yıl önceki yangında hayatını kaybeden 78 kişi anıldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının 1. yılında, hayatını kaybeden 78 kişiyi anmak için yürüyüş yapıldı.

İzzet Baysal Anıtı önünde bir araya gelen aileler ve vatandaşlar, ellerinde karanfiller ve yangında hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı pankartla İzzet Baysal Caddesi'nden Anıtpark'a kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, yaptığı açıklamada, olayın üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatarak, "Ateş düştüğü yeri yakar. 78 canın ailesinin bu bir yılda ne çektiğini ancak biz aileler tam olarak idrak edebiliriz." dedi.

Gültekin, olaydan hemen sonra düzenlenen bilirkişi raporunda birinci derecede sorumlu olanlardan belki de en önemlisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunun net şekilde ortaya konduğunu söyledi.

Artık sabırlarının tükendiğini belirten Gültekin, "Bir yıldan beri susuyoruz, sabrediyoruz. 'Bizim bilmediğimiz işler vardır.' diyoruz ama sabrımız tükendi. 40 yıllık yuvam, 40 dakikada yok oldu." diye konuştu.

Gültekin, yargılama sürecine değinerek, "Mahkeme yürekli bir karar, netice itibarıyla ses getiren bir karar verdi. Hakimlerin hepsine adaletli karar verdikleri için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının 12 sanık hakkında verilen kararların bozulmasını istemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Gültekin, şunları kaydetti:

"Savcılığın tabii istinaf kararı kamuoyunda infial oldu. Hiç infial etmeyin. Allah'ın izniyle Adapazarı'nda İstinaf Mahkemesi'nde de yürekli ve vicdanlı hakimlerin olduğunu biliyoruz. Yeter ki siz bize destek olun. Yeter ki acılı aileler, birliğimizi ve beraberliğimizi, bu kararlılığımızı devam ettirelim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adalet mutlaka tecelli edecek."

Gültekin, her 21 Ocak'ta bir araya gelerek kaybettikleri 78 canı anacaklarını dile getirerek, gençlere de bu anma etkinliklerini devam ettirmeleri yönünde vasiyette bulundu.

"Evladımın yüzünü açıp bakamadım"

Yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı yitiren Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay da sürecin, aslında iyilerle kötülerin, zalimlerle mazlumların mücadelesi olduğunu söyledi.

Evladını öpüp koklayarak toprağa veremediğini anlatan Gençbay, "Evladımın yüzünü açıp bakamadım çünkü DNA testiyle evladımı tespit etmişlerdi." dedi.

Gençbay, işletme sahiplerinin hiç kimseye haber vermeden otelden kaçtığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, mahkeme kararıyla da teyit altına alındı. Kaçarken de birbirleriyle iletişime geçerek, 'Hiçbir misafire haber vermeyin. Kendiniz halletmeye çalışın.' düsturuyla hareket ettiler. Kaybettiğimiz bütün canlar orada kalan misafirlerdi. Yaralılarımız orada kalan misafirlerdi. İşletme sahibinin yakını, işletmecisi, işletme sahibi ya da oradaki personelden hiçbir kimsenin ne canına ne hayatına hiçbir zarar gelmedi. Bu tesadüf olamaz."

Mahkeme kararına değinen Gençbay, "Toplum vicdanında yer etti bu karar. 11 kişi hakkında olası kastla cezalandırmaya hükmedildi. 30'un üzeri sanık burada çeşitli suçlardan cezalandırıldı. Bu kararı sulandırmamamız, örselemememiz gerekiyor. Bu kararın arkasında 78 can ve o 78 canın aileleri var. Bu karar gerçekten dokunanı yakar. Onun için buna toplum olarak da sahip çıkıp inşallah hukuk tarihine de geçmiş emsal karar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gençbay, Başsavcılığın istinaf başvurusuna ilişkin, "Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili ceza dairesinden bunlara itibar etmeyeceğini, bu kararın korunacağını ve dolayısıyla hukuk tarihine geçen, toplum vicdanında yer eden bu kararın da inşallah kesinleşerek hukuk tarihimizde yerini almasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Abdurrahman Gençbay, "organize kötülük" olarak tanımladığı olayda sorumluluğu olanların peşinde olacaklarını, hak ettikleri cezayı alıncaya kadar da mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Açıklamaların ardından aileler ve vatandaşlar Atatürk büstünün bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, İnsan Hakları, Kartalkaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da yangın faciasının 1. yılı anması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
’’Halı saha tarihinin en güzel golünü attım’’ diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı ''Halı saha tarihinin en güzel golünü attım'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı, onlarca farklı türünü getirtti Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı, onlarca farklı türünü getirtti
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:40
Hayırlı olsun Rafa Silva’nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:59
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:36:05. #7.11#
SON DAKİKA: Kartalkaya'da yangın faciasının 1. yılı anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.