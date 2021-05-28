Kartepe'de yeni nesil kütüphane için imzalar atıldı - Son Dakika

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen göreve geldiği günden itibaren Kocaeli'ye yeni nesil kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Yılsonuna kadar 8 yeni kütüphane açmayı hedefleyen Il Kültür ve Turizm Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Çayırova'da gerçekleşen kütüphane protokolünün ardından startı vermişti. Bugün de Kartepe Kent Meydanı Cami altında bulunan 1000 metrekarelik alana yapılan yeni nesil kütüphanenin imza töreni gerçekleşti.

KARTEPE'YE HAYIRLI OLSUN

Başkanlıkmakamında gerçekleşen protokolde Kültür ve Turizm Bakanlığı adına İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kartepe Belediye Başkanlığı adına Başkan Avukat Mehmet Mustafa Kocaman arasında yeni nesil kütüphanenin Protokolü imzalandı. Tören sonrası konuşan İl Müdürü Fatih Taşdelen, "Başta Başkan Mustafa Kocaman olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim. Yeni nesil kütüphanemiz Kartepe'ye şimdiden hayırlı olsun. Aynı hızla bundan sonra da diğer ilçelerimizde kütüphane protokollerimize devam edeceğiz" dedi.