Kartepe Hacı İbrahim Parkı ışıl ışıl - Son Dakika

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaptıkları park ve yenileme çalışmaları kapsamında Uzunçiftlik Mahallesi Hacı İbrahim Parkı'ndaki eksikleri giderdi.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hizmet veren parklarda bakım ve yenileme ki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri Uzunçiftlik Mahallesi Hacı İbrahim Parkı'ndaki bakım ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak Kartepelilerin hizmetine sundu. Belediye ekipleri Hacı İbrahim Parkı içerisinde bulunan aydınlatma direklerindeki arızaları giderirken, park içerisindeki futbol sahası etrafında bulunan aydınlatma spotları da kontrol edilerek hizmete hazır hale getirildi. Park içerisinde eskimeye bağlı yamulan direk yenisi ile değiştirildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "İlçemiz genelinde hemşehrilerimizin sosyal hayatlarını geçirdikleri parklarımızda genel bakım ve kontrollerimiz sürekli olarak yapılmaktadır. Duyarlı hemşehrilerimize de gördükleri eksiklikleri bildirirlerse ekiplerimiz gereğini yapmaktadır. Hemşehrilerimizin, çocuklarımızın faydalandığı, umuma açık alanlar önceliğimiz. Hemşehrilerimizin istek ve talepleri bizim için her zaman öncelikli konumuzdur" dedi. - KOCAELİ