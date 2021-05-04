Kartepe ve Kandıra'ya 13 içme suyu deposu - Son Dakika

Kartepe ve Kandıra'ya 13 içme suyu deposu

04.05.2021 17:09
Kartepe ve Kandıra'ya 13 içme suyu deposu, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Kartepe ve Kandıra'da 13 adet içme suyu depo çalışmalarına başlanıldı

Kocaeli'nin kesintisiz ve musluktan içilebilir içme suyu ihtiyacını karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü,Kartepe ve Kandıra ilçelerine bağlı kırsal mahallelerin düzenli içme suyu ihtiyacını depolamak için 13 adet yeni depo ile yaklaşık 13 km uzunluğunda içme suyu hattının inşa edileceği projeye başladı. Kartepe Ketenceler Mahallesinde başlanılan çalışmalar, 2022 yılı sonunda tamamlanacak

İÇMESUYU İHTİYACI DEPOLANACAK

Küresel ısınma ile birlikte suyun önemi ve korunması ile tasarrufu her geçen gün büyük önem kazanıyor. Sanayi kenti Kocaeli'nin artan işgücü ile birlikte nüfusu 2 milyona dayandı. Kocaeli'nin içilebilir ve kullanılabilir suyunu karşılayan İSU Genel Müdürlüğü de, 2021 yılı yatırım programı kapsamında il genelinde 100,7 milyon lira maliyetle 39.800 m3 kapasiteli 58 adet yeni içme suyu deposu inşa edecek. Bu çalışmalar kapsamında Kartepe ile Kandıra ilçelerine bağlı kırsal mahallelerin içme suyu ihtiyacını depolamak için proje hazırladı ve inşası için ihale sürecini tamamladı.

KARTEPE'DE 7 DEPO

"Kartepe ve Kandıra İlçeleri Muhtelif İçmesuyu Depo İnşaatı" projesinde, Kartepe ilçesinde 7 adet yeni depo yapılacak. Proje kapsamında, Kartepe Avluburun İçmesuyu Arıtma Tesisi bünyesinde 5000 m3, Eşme'de 500 ve 300 m3, Ketenceler'de 300 m3, Maşukiye Araba Konağı'nda 100 m3, Sultaniye ve Şefkatiye Fındıksuyu'nda 50 m3 kapasiteli betonarme depolar inşa edilecek. Ayrıca, depoların şebeke hatlarına bağlantı ile tahliye çalışmaları için 3,5 km uzunluğunda yeni hat yapılacak.

KANDIRA'DA 6 DEPO

Proje kapsamında, Kandıra ilçesinde ise 6 adet yeni depo inşa edilecek. Depolar, ilçeye bağlı kırsal mahalleler olan Babalı Dikili'de 1000 m3, Kırkarmut'ta 300 m3, Doğancılı, Duraçalı ve İncecik Hatipler'de 100 m3, Bolu Umurçalı'da 50 m3 kapasiteli olarak yapılacak. Ayrıca, yeni depoların yanı sıra şebeke bağlantıları ile tahliyeleri için de 9,5 km uzunluğunda içme suyu ile tahliye hatlarının imalatı da gerçekleştirilecek.

KARTEPE KETENCELER'DE ÇALIŞMA BAŞLADI

Proje kapsamında yer alan Kartepe' nin eko-turizm merkezlerinden olan Ketenceler Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapılacak 300 m3 kapasiteli yeni deponun yapım çalışmalarına başlanıldı. Deponun kazı çalışmalarının ardından betonarme imalatı yapılıyor.

23 MİLYON TL YATIRIM

İki ilçedeki kırsal mahallelerin su ihtiyacını depolayacak olan yeni depolar ile içme suyu ve tahliye hatlarının imalat çalışmaları, 2022 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Program çerçevesinde devam eden toplam 7950 m3 kapasiteli yeni depoların maliyeti, 23 milyon liraya mal olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yatırım, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kartepe ve Kandıra'ya 13 içme suyu deposu - Son Dakika


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