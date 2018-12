Kartepe Yeni Yıla Hareketli Girecek

İBRAHİM AKTAŞ - Türkiye 'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe , doğal güzelliği, ormanları ve göl manzarasıyla yılbaşında yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak.Kış aylarında günübirlikçi tatilcilerin de ilgisiyle yıl boyunca ortalama 300 bin kişiyi ağırlayan Kartepe, yılbaşında tatil keyfi yaşayacaklara farklı aktivitelerle de unutulmayacak anlar yaşatacak.Zipline, paintball, binicilik, safari turları gibi etkinliklerle hizmet veren bölgedeki işletmeler, yöresel lezzetleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İstanbul 'a yakınlığı ve ulaşımının kolay olması sayesinde her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan kayak merkezinde bulunan tek otelde yılbaşı rezervasyonları günler öncesinden yüzde 90'ı geçerken misafirler Kartepe ve Maşukiye bölgesindeki butik otel ve pansiyonlar ile şehir merkezindeki otellerde de konaklayabiliyor.Kartepe ve Maşukiye bölgesinde doğayla baş başa olan tesislerde onlarca çeşitten oluşan kahvaltıyla güne başlama imkanı bulan misafirler, daha sonra kayak merkezine çıkarak Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak ve snowboard yapabiliyor."Kartepe'de macera ve her türlü adrenalin sporlarını yapıyorlar"Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez , AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış turizminin bölgedeki esnaf ve vatandaşları mutlu ettiğini söyledi.Üzülmez, Kartepe'de her mevsim turizmin yaşandığına dikkati çekerek, "Kartepe'ye metropol şehirlerden kısa zamanda ulaşılabiliyor. Ulaşım noktaları 24 saat açık, sürekli büyükşehir belediyesi ile yaptığımız çalışmalarla yolları açık tutuyoruz. Kısa mesafede 1600-1700'lü rakımlara yaklaşık yarım saatte ulaşılabiliyor. Burada özel işletmeler tesislerini yapıyor, biz de hizmetlerini veriyoruz. Burada en önemlisi bir turizm geliri elde ediliyor." diye konuştu.Tanıtım faaliyetleri ile bölgedeki olanakları geliştirdiklerine dikkati çeken Üzülmez, şunları söyledi:"Alternatif yolları yaptık, alternatif yollarla beraber hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu da azaldı. Önümüzdeki yıl teleferikle de burada ulaşım yapılacak. İnsanlar buraya sadece kayak yapmak ve kızak yapmak için gelmiyor. Kartepe'de macera ve her türlü adrenalin sporlarını yapıyorlar."Üzülmez, Kartepe'de birçok adrenalin spor dalının da yapıldığını ifade ederek, bölgede 150 tesisin yerli ve yabancı turiste hizmet verdiğini kaydetti.