Son Dakika Haberleri: Kartepeli karatecilerde hedef şampiyonluk
Son Dakika Güncel Haber

Kartepeli karatecilerde hedef şampiyonluk

44 dakika önce

Ümit, Genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası 27-30 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştiriliyor.

Kartepeli karatecilerde hedef şampiyonluk, System.String[]

Şampiyonada Kartepe Belediyespor Kulübü'nden 8 karate sporcusu mücadele ediyor.

SEKİZ SPORCU MÜCADELE EDİYOR

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 27-30 Haziran 2019 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleşiyor. Karate Şampiyonası'nda Kartepe Belediyespor Kulübü'nden sekiz sporcu mücadele ediyor.

HEDEFİMİZ ''DÜNYA ŞAMPİYONASI''

Yükselen başarı grafiğiyle karate camiasından takdir toplayan Kartepe Belediyespor Kulübü 8 sporcusuyla katıldığı şampiyonada iddialı. Şampiyona öncesi sporcularını kampa alan kulüp antrenörü Mehmet Peçe, çok iyi hazırlandıklarını ve güzel sonuçlar alacaklarını ifade etti. Peçe "İlk olarak hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu. Heyecanla katıldığımız müsabakalarda milli takıp seçmelerine katılıp, dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyoruz'' dedi.

SPORCULARIMA GÜVENİYORUM

Sporcularına başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, "Ben sporcularıma ve hocamıza çok güveniyorum. Çok çalıştıklarını da biliyorum inşallah istediklerini sonuçlarla ilçemize dönecek ve bizim gururumuz olmaya devam edecekler" şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:02 Kaynak: Bültenler
Gaziantep, Ümit Genç, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi, listenin ilk sırasında Ruslar yer aldı Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 14:46:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartepeli karatecilerde hedef şampiyonluk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]