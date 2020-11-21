Kaş ilçesine Millet Bahçesi müjdesi - Son Dakika

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçeye Millet Bahçesi yapılacağını bildirdi.

Ulutaş, yaptığı yazılı açıklamada, Millet Bahçesi'nin Kaş Belediyesine tahsis edilen 71 bir 511 metrekarelik rekreasyon alanına kurulacağını belirtti.

Kınık Millet Bahçesi projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 11 Aralık'ta ihale edileceğini vurgulayan Ulutaş, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ettiğini kaydetti.