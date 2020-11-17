Kaş'ta bisiklet yolu çalışması başlatıldı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde Ova ile Kınık mahalleleri arasında bisiklet yolu için çalışma başladı.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 kilometrelik yolun ihalesi tamamlandı. Proje kapsamında ilk etapta yolun 1,5 kilometrelik bölümü 10 metreye kadar genişletilerek, bisiklet, yürüyüş ve araç yolu şeklinde düzenlenecek.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmaya başladıklarını bildirdi.

Ulutaş, ilçede bisiklet yolları yaparak, çevreye ve trafiğe olumlu katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.