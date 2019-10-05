Son Dakika Haberleri: Kaş'ta sağanak yağış seralara zarar verdi
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Kaş'ta sağanak yağış seralara zarar verdi

50 dakika önce

Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle örtü altı tarım yapılan bazı seraları su bastı.

Kaş'ta sağanak yağış seralara zarar verdi, System.String[]

Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle örtü altı tarım yapılan bazı seraları su bastı.


Antalya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kaş ilçesindeki seralarda zarara neden oldu. Kaş'ın özellikle Yeşilköy, Kınık ve Ova Mahallesi'nde öğle saatlerindeki sağanak yağış su baskınlarına yol açtı. Bölgedeki bazı seralarda bulunan ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yağışlı sistemin 6 Ekim pazar günü Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olduktan sonra bölgeyi terk etmesi tahmin ediliyor. - ANTALYA

Yeşilköy, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
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